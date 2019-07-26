Соратница Порошенко предложила протестировать качество украинских бронежилетов на ней

Киев, 26 июля. Прошедшая в Верховную раду от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Виктория Сюмар ответила на обвинения бывшего бойца полка Национальной гвардии «Азов» Никиты Макеева и предложила протестировать качество украинских бронежилетов на ней. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Напомним, 25 июля на Петра Порошенко попытались напасть четыре человека. Они вступили в конфликт с охраной бывшего президента Украины, а затем скрылись. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Позднее Никита Макеев, который является уроженцем России и ранее имел гражданство РФ, назвал причину нападения на Порошенко. Бывший боец «Азова» рассказал, что купил четыре украинских бронежилета, причем три из них ему с товарищами удалось прострелить во время проверки на полигоне. По словам Макеева, он хотел передать четвертый бронежилет Петру Порошенко, чтобы тот сам протестировал средство защиты, надев его на себя или на своего сына. Бывший боец «Азова» обвинил экс-президента в закупке некачественных бронежилетов для украинской армии.

Комментируя заявление Макеева, Сюмар написала, что Украина начала самостоятельно изготавливать бронежилеты в 2014 году, поскольку тогда «удалось удержать Мариуполь», в котором делают броню. Также женщина сообщила, что ей подарили один такой бронежилет.