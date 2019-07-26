Ветеран АТО заставлял целовать землю из «котлов» защитника Киева на российском ТВ

Ветеран так называемой антитеррористической операции в Донбассе Александр Мединский в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» поругался с председателем правления общественной организации «Европейское движение Украины» Вадимом Трюханом, который выступает на российском телевидении в качестве защитника Киева.

Военнослужащему сил специальных операций ВСУ, воевавшему в Донбассе в 2015-2016 годах, не понравилось, что его земляк называет себя патриотом Украины и при этом постоянно участвует в российских политических ток-шоу.

«У меня всегда была позиция, что нужно защищать права человека и свободу слова. К сожалению, нас обманули. И это факт. Я ветеран АТО, я был на Майдане, служил в силах специальных операций, воевал в Донбассе, командовал группой разведки в секторе «Б», если кому-то интересно — я покажу свои документы», — представился Александр Мединский.

Ведущая программы Ольга Скабеева добавила, что, разочаровавшись в происходящем на Украине, Мединский уехал жить в Финляндию.

После этого ветеран АТО обратился к Вадиму Трюхану.

«Как мне к вам обращаться? Как к оппоненту или как к заробитчанину? Вы говорите, что мы воюем с Россией, — сказал Мединский своему соотечественнику, — но скажите мне, пожалуйста, реально ли, чтобы одна из воюющих сторон пришла к другой на ток-шоу? Нет, конечно!»

Ветеран АТО заявил, что специально привез «гостинец» для Трюхана.

«Это земля из украинских «котлов», мне ее передали «киборги», побратимы, — достал Мединский сверток с землей из кармана пиджака и протянул его Трюхану. — Целуй украинскую землю, становись на колени перед украинским народом».

Но защитник Киева ее отшвырнул со словами: «Возьмите ее себе».

«Вот так ты украинскую землю швыряешь? Вы видите, что это клоун? У тебя телефон на каком языке — русском или украинском? Покажи! Ты патриот? Деньги на АТО ты платишь?» — завелся Мединский.

Страсти в студии российского ТВ накалились до предела, и Ольга Скабеева призвала гостей своей студии к порядку.

«Если вы собираетесь драться, то не надо, пожалуйста, — попросила телеведущая. — Мы патриотизмом здесь, как правило, не меряемся».

Главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заметил Трюхану, что «нехорошо швыряться землей из «котлов», где погибли в результате бездарности и продажности [Петра] Порошенко и украинского генералитета сотни украинских военнослужащих».

«Друзья, россияне, русские, вы — наши братья, мы один народ. Украина вам не враг, и мы с вами не воюем, — добавил Мединский.

Он указал на Трюхана и сказал: «Вот такие люди — наши враги, они разжигают войну между нами. Это «партия войны».