Москва, 26 июля. Премьер-министры немецких восточных земель Саксония и Бранденбург Михаэль Кречмер и Дитмар Войдке призвали Берлин отменить антироссийские санкции.

Политики обратили внимание на последствие санкций против РФ для Германии.

«Как немецкий политик я думаю о многих компаниях именно в новых федеральных землях, которые особенно сильно затронули последствия санкций», — приводит слова Кречмера Spiegel​​​.

Он добавил, что немалая часть жителей Германии поддерживают его идею отменить антироссийские санкции.

«Это не специфически восточногерманская тема», — уточнил он.

Войдке в свою очередь раскритиковал заявление новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в отношении России.

«Нам нужна ясная позиция, а не жесткость, — констатировал он. — Прежде всего, не нужно подливать масло в огонь».

Он отметил, что он со многими обсуждал пути улучшения отношений с Россией. По словам премьер-министра, в большинстве случаев люди призывают политиков «снять западные шоры с глаз».

«Если было бы голосование, пожалуй, явное большинство выступило бы за конец санкций», — заметил он.

20 июля глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что введенные против России западные санкции никак не сказались на политике Москвы, однако сильно пошатнули позиции немецкого бизнеса. Он также добавил, что продолжение политики санкционного давления в условиях сильной напряженности в мире будет создавать лишь новые очаги противоречий.