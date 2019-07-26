Политолог объяснил, что Киев пытался доказать захватом танкера РФ

Киев, 26 июля. Захват силовиками СБУ российского танкера в порту Измаила демонстрирует желание только «вылупивших из политической скорлупы» новых киевских властей говорить с Россией с позиции силы, считает политолог Араик Степанян

«Вот пришли птенцы и <…> чувствуют себя орлами. (Думают) Вот захватим корабль и будем в выигрыше во время переговоров с РФ», — пояснил он в эфире телеканала «Россия 1».

Степанян также заметил, что украинскую политику анализировать сложно, потому что логике она никогда не поддавалась.

Напомним, российский танкер Nika Spirit был захвачен в Одесской области 25 июля. В СБУ заявили, что этот российский корабль якобы участвовал в блокировке военных кораблей ВМСУ в ноябре 2018 года в Керченском проливе (тогда три украинских военных корабля нарушили госграницу РФ, опасно маневрировали и игнорировали законные требования российских пограничников остановиться. — Прим. ФАН).

В МИД РФ тут же предупредили Киев о последствиях, которые не заставят себя ждать в случае, если российских моряков захватят в заложники. 25 июля 10 членов экипажа отпустили, они не пострадали и сегодня прилетели из Москвы на Кубань (все моряки являются жителями Краснодарской области). Сам танкер по-прежнему остается под арестом.

Интересно, что украинский президент Владимир Зеленский на этот иницидент пока никак не отреагировал. Зато посольство США в Киеве не смогло пройти мимо и заявило, что захват танкера является стремлением украинской власти «соблюдать международное право». Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко не исключил, что все это было разыграно для того, чтобы продемонстрировать силу и добрую волю в расчете на то, что Москва освободит задержанных за керченскую провокацию украинских моряков. Однако, если это так, то, по мнению министра, об этом надо было говорить публично.