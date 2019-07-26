В Москве пройдет показ фильмов погибшего по вине Ходорковского Александра Расторгуева

Москва, 26 июля. В московском летнем кинотеатре «Пионер» 30 июля состоится показ трех фильмов убитого в Центральноафриканской Республике режиссера-документалиста Александра Расторгуева: «Прошло три года» о матери-одиночке, «Чистый четверг» о российских солдатах на чеченском фронте и «Последний день», который рассказывает о прошлогодних протестах в Армении.

Напомним, Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев прибыли в Центральноафриканскую республику 28 июля, по заданию Центра управления расследованиями (ЦУР) Ходорковского. В ночь на 31 июля 2018 года журналисты были убиты — их тела обнаружили по дороге в город Декоа (один из самых опасных на тот момент районов африканской страны).

Поездку журналистов в ЦАР организовала организация «Центр управления расследованиями», финансируемая до 2018 года беглым российскми олигархом Михаилом Ходорковским. Из-за осознанно плохой организации командировки журналистов настигла смерть. В ЦАР с 2013 года идет гражданский конфликт, и только недавно начал развиваться процесс примирения.

Многие журналисты склоняются к тому, что именно экономия денег и безалаберность со стороны сотрудников Ходорковского — причина, по которой погибли Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев.

Как ранее заявил советник генпрокурора России Салават Каримов, сбежавший из РФ олигарх Михаил Ходорковский в середине 90-х получил контроль над государственной компанией ЮКОС, в частном порядке перечислив его тогдашнему руководству несколько сотен миллионов долларов США.