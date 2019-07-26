Украинцы просят Зеленского восстановить движение поездов в Крым

Киев, 26 июля. Петиция с требованием пустить поезда с Украины в Крым до старта железнодорожного движения по Крымскому мосту появилась на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Автор петиции Ростислав Кохно предложил восстановить железнодорожное сообщение между Украиной и Крымом до запуска поездов по Крымскому мосту. По его мнению, восстановление железнодорожного движения позволит снизить стоимость поездок в Крым для украинцев, а также сократит их время пребывания в пути.

«Инфраструктура давно налажена. Просто одним указом снять запрет и пустить поезда до начала наладки железнодорожного сообщения через Крымский мост, до декабря 2019 года. Поскольку, если еще с этим затянуть, то мы там со своими поездами будем уже никому не нужны», — говорится в петиции.

Петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины 25 июля. К настоящему моменту петиция собрала 31 подпись. При этом для ее рассмотрения, необходимо набрать минимум 25 тысяч подписей за 90 дней.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с РФ. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что голосование о статусе Крыма соответствовал нормам международного права, так как аналогичные референдумы проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Крымский мост был открыт для движения автомобилей президентом России Владимиром Путиным 15 мая 2018 года. Мост из Краснодарского края в Крым является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. За минувший год по Крымскому мосту проехали 4,8 миллиона транспортных средств, в том числе 450 тысяч грузовиков и 55 тысяч автобусов.

Запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста запланирован на первую половину декабря 2019 года. Первые поезда прибудут на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга.