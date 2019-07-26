Поклонская ответила на вопрос, следует ли ждать пополнения в ее семье

Москва, 26 июля. Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья Поклонская заявила, что в их семье пока не планируется пополнение — по причине большой занятости. Но в дальнейшем такой вариант развития событий исключать никак нельзя.

Заместитель председателя Комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей ответила на вопросы не только по ее основному на данный момент роду деятельности — политике, но и по личным темам.

«Планируем ли мы пополнение в семье? — переспросила Поклонская. — Если честно, то в ближайшем будущем нет. Мы с мужем (главой аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иваном Соловьевым. — Прим. ФАН) работаем, учимся… Но ничего, конечно же, исключать нельзя».

Член фракции «Единой России» тут же напомнила, что у нее есть дочь — 14-летняя Анастасия, и пошутила, что та одна заменяет ей «сразу пять дочек». В заключение бывший прокурор Крыма отметила, что по окончании работы весенней сессии Госдумы хочет съездить с семьей в отпуск. Куда именно они отправятся, догадаться несложно — естественно, в любимый регион, на полуостров.

Поклонская также рассказала о том, что с осени она будет работать в комитете ГД РФ по международным делам, добавив, кто из коллег по нижней палате парламента поддержал ее в этом вопросе.

Кроме того, депутат Госдумы высказалась по теме возможного появления в Конституции Украины пункта о так называемой «национальной автономии» Крыма и по вопросу регулярных провокаций Украины в отношении России.