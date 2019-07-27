Четверо детей погибли при пожаре в детском лагере «Холдоми». Россия за неделю. ФАН-ТВ

Пожар в «Холдоми» унес жизни четверых детей Страшная трагедия случилась в Солнечном районе Хабаровского края. Сильный пожар на базе отдыха «Холдоми» унес жизни четверых детей. Одна девочка погибла на месте, еще трое ребят, получив сильные ожоги, скончались в больнице. По одной из версий, причиной возгорания стало упавшее на обогреватель полотенце в одной из палаток. Всего на тот момент в кемпинге находилось свыше 200 человек, и большинство из них — дети. Сейчас по факту ЧП возбуждено уголовное дело, задержаны трое фигурантов, среди них директор «Холдоми» Максим Кузнецов. Власти Хабаровского края решили закрыть злополучный лагерь, а семьям жертв и пострадавшим оказать всю необходимую помощь. В регионе объявлен траур.

«Команду Навального» не допустили к выборам Сторонники блогера Алексея Навального на выборах в Мосгордуму, похоже, так и остались «кандидатами в кандидаты». Более того, попали в уголовную историю. Оперативники возбудили дело по факту незаконных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. Глава ЦИК Элла Памфилова уверяет, что это никак не влияет на позицию комиссии по кандидатурам в столичный парламент. Любовь Соболь вообще устроила целый концерт в здании Мосгоризберкома. Закрылась в туалете и требовала встречи с Эллой Памфиловой. В итоге сотрудники вызвали полицию. Им пришлось вынести Соболь на диване, на котором она восседала, прикрывшись недомоганием от голодовки. На счет этой акции, у многих, кстати, закрадываются большие сомнения. Уж очень она активна для человека, который не ест. Напомним, что ряд оппозиционеров, в числе которых Соболь, Гудков, Яшин и другие получили отказ в регистрации из-за липовых подписей.

Путин поручил проверить гидросооружения в Иркутской области Президент России Владимир Путин провел очередное совещание с правительством, и на повестке вновь оказалось бедствие в Иркутской области. Лидер страны поручил решить насущные проблемы с информированностью населения и материальной помощью, а также взять под контроль не только гидросооружения, но и нормативную базу по ним. Вместе с этим Путин потребовал не допустить строительства в районах, подверженных угрозе паводка. За последний месяц его жертвами в Иркутской области стали 25 человек. К слову, сам президент посещал регион на прошлой неделе и остался недоволен работой местных властей. СК РФ уже завел уголовное дело о халатности чиновников.

Тайфун «Данас» добрался до Владивостока Поваленные деревья и оборванные линии электропередач. Стихия настигла не только Иркутскую область. Грозный тайфун «Данас» добрался до Приморья. В регион он пришел из Японии, а с собой принес ливни и шквалистый ветер. Во Владивостоке в ночь на понедельник выпало около половины месячной нормы осадков. Но стихия не нарушила жизни города. Школы, больницы и другие социальные учреждения работали в обычном режиме. А, вот, некоторым районам региона пришлось хуже. В поселке Преображение река Солоновка вышла из берегов. Она затопила территорию детского лагеря. К счастью, в это время там никого не было.

Госдума повысила детские пособия Российские власти окажут новую поддержку малоимущим семьям. Госдума приняла закон о повышении выплат на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет. Пособия приравняют к прожиточному минимуму на ребенка. По каждому региону они будут отличаться, но в среднем составят около 10 тысяч рублей. Это в 200 раз больше, чем текущие выплаты, которые составляют, мягко говоря, скромные 50 рублей. Претендовать на денежную помощь смогут семьи, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов на человека, то есть порядка 45 тысяч рублей для одной пары. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Абызову продлили арест Экс-министр Открытого правительства России Михаил Абызов останется под стражей еще минимум на три месяца. Басманный суд Москвы продлил арест политика, обвиняемого в хищении 4 млрд рублей. Такое же решение суд вынес в отношении других фигурантов дела. Напомним, что Абызова задержали в марте. По версии следствия, с 2011 по 2014 гг. он возглавил преступную группировку и, владея рядом оффшорных компаний, незаконно выводил деньги за рубеж, обманывая акционеров СИБЭКО и РЭС — крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Впрочем, вину бывший министр пока не признает.

Хищение госсредств в Чите Весьма необычно началось еженедельное совещание с мэром Читы. Прямо на планерку нагрянули сотрудники ФСБ и задержали майора МЧС по Забайкальскому краю Ивана Пименова. Его подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По версии следствия, в прошлом году отряд МЧС обратился в компанию, которая могла бы провести ремонт пожарной техники. Работы оценили более чем в 3,5 млн рублей. Пименов продумал с директором фирмы преступную схему. Часть работ, указанных в контракте, выполнили сотрудники компании, а часть — подчиненные Пименова. Деньги, предназначенные на эти работы, подозреваемые и похитили. Речь о более чем 1,5 млн рублей. Не уровень Абызова, конечно, но тоже сумма солидная.