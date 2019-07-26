Стали известны подрбности допроса Порошенко в ГБР

Москва, 26 июля. Бывший президент Украины Петр Порошенко ничего не сообщил следователям, которые вызвали его на допрос в Государственное бюро расследований в рамках расследования дела об отмывании преступных доходов. Об этом в пятницу заявил юрист Андрей Портнов, который лично инициировал несколько уголовных дел против экс-президента.

По его словам, Порошенко поразила внезапная «амнезия», поэтому все его ответы сводились либо к тому, что он чего-то не помнит, либо к тому, что он не хочет свидетельствовать против себя.

«Порошенко оперировал всего двумя категориями ответов. На большинство вопросов следователя фигурант ответил «не помню», а там, где помнил — воспользовался правом ст. 63 Конституции не давать показания. Отличная тактика защиты. Мы поможем вспомнить», — пообещал Портнов в Facebook.

Напомним, что накануне Порошенко прибыл в здание ГБР на допрос. Когда бывший глава государства покидал офис госбюро, неизвестные люди атаковали его машину. Один из противников политики Порошенко даже забрался с ногами на капот автомобиля. На помощь Порошенко подоспели его сторонники, и между представителями двух политических лагерей тут же завязалась драка.

Напомним, что против Порошенко и его команды было возбуждено 11 уголовных дел. В частности, бывший президент подозревается в госизмене за то, что направил украинские военные корабли в российские воды осенью прошлого года. Итогом этой провокации, целью которой было введение военного положения на Украине с последующей отменой выборов, стало задержание трех судов ВМСУ и арест моряков. Примечательно, что Россия ранее уже предлагала экстрадировать моряков при условии, что Киев будет их судить в соответствии с российским законодательством, однако украинская сторона ответила отказом.