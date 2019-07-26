Политолог потребовал жестко разогнать незаконный митинг по примеру западных «демократий»

Москва, 26 июля. Политтехнолог Дмитрий Гусев призвал полицейских применять силу, как это делают западные правоохранители, по отношению к организаторам и участникам незаконных митингов.

Представители оппозиции планируют организовать незаконный митинг возле здания московского правительства на Тверской улице. Так называемые «независимые кандидаты», несогласные с результатами проверки подписных листов, начали оказывать грубое давление на Мосгоризбирком, призывая своих сторонников участвовать в незаконных акциях. Подобное подпадает под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Решение о недопуске кандидатов к выборам было принято абсолютно на законных основаниях — в подписных листах ряда оппозиционеров процент недействительных подписей значительно превышал допустимые 10%.

Примечательно, что в так называемых «демократических» странах, на которые ориентируются сторонники скандального блогера Алексея Навального, митинги разгоняют, не боясь использовать водометы, резиновые пули и дубинки. В России правоохранители действуют корректно и гуманно, несмотря на грубые провокации протестующих.

Гусев советует российским полицейским ориентироваться на действия западных коллег.

«Нужно брать и заставлять людей выполнять закон. Государство — это сила и власть, и полиции не стоит об этом забывать. Нарушил закон — получил! — заключил собеседник издания», — сказал политолог в беседе с iReactor.

Депутат Госдумы Евгений Федоров раскритиковал организаторов незаконных мероприятий и рассказал, как правоохранители должны действовать по отношению к провокаторам. По его мнению, если митингующие начинают нарушать права других людей, то полиция вправе принимать силовые меры.

«Уже очевидно, что участники митинга являются преступниками, поскольку фактом сбора нарушают законодательство, — добавил парламентарий. — И если эти преступники будут устраивать беспорядки и нарушать права других граждан, то методы полиции должны быть жесткими и адекватными».

Полиция должна вести себя максимально активно на незаконных акциях, правоохранители не должны допускать провокаций оппозиции, отмечает издание. В противном случае в скором времени на митингах будут происходить опасные для участников акций ситуации, которые будут использовать оппозиционеры.