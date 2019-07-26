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Министр обороны Молдавии назвал Россию надежным союзником республики

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Министр обороны Молдавии назвал Россию надежным союзником республики

Москва, 26 июля. Министр обороны Молдавии Павел Войку на встрече с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу назвал Москву надежным союзником Кишинева и поблагодарил руководство РФ «за оказанную помощь в деблокации политического кризиса в республике в начале июня», передает Федеральное агентство новостей.

«На сегодняшний день нам важно сохранить стабильность и укрепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то», — сказал Войку.

Он отметил, что Молдавия считает Россию своим надежным партнером и дорожит этими отношениями. Особенно важно, упомянул Войку, что Россия стала первой страной, признавшей нынешнее руководство правительства республики.

Министр обороны Молдавии назвал Россию надежным союзником республики

Напомним, Павел Войку назначен на должность министра обороны республики 8 июня 2019 года указом президента Молдавии. Сергей Шойгу впервые лично встретился с коллегой на переговорах в Москве, поздравил с недавним назначением на должность и обсудил с ним военное и военно-техническое сотрудничество России и Молдавии.

«Надеюсь на конструктивный диалог. А самое главное — на решение тех вопросов, которые касаются безопасности Молдавии и России, — сказал новому коллеге Сергей Шойгу. — Надеюсь, что те контакты и отношения, которые были заложены ранее, будут нами продолжены».

У России и Молдавии есть «много вопросов, которые требуют своего обсуждения и решения», уточнил глава Минобороны РФ.

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