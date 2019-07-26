Министр обороны Молдавии назвал Россию надежным союзником республики

Москва, 26 июля. Министр обороны Молдавии Павел Войку на встрече с главой военного ведомства России Сергеем Шойгу назвал Москву надежным союзником Кишинева и поблагодарил руководство РФ «за оказанную помощь в деблокации политического кризиса в республике в начале июня», передает Федеральное агентство новостей.

«На сегодняшний день нам важно сохранить стабильность и укрепить дружеские отношения со всеми странами, а не дружить с кем-то против кого-то», — сказал Войку.

Он отметил, что Молдавия считает Россию своим надежным партнером и дорожит этими отношениями. Особенно важно, упомянул Войку, что Россия стала первой страной, признавшей нынешнее руководство правительства республики.

Напомним, Павел Войку назначен на должность министра обороны республики 8 июня 2019 года указом президента Молдавии. Сергей Шойгу впервые лично встретился с коллегой на переговорах в Москве, поздравил с недавним назначением на должность и обсудил с ним военное и военно-техническое сотрудничество России и Молдавии.

«Надеюсь на конструктивный диалог. А самое главное — на решение тех вопросов, которые касаются безопасности Молдавии и России, — сказал новому коллеге Сергей Шойгу. — Надеюсь, что те контакты и отношения, которые были заложены ранее, будут нами продолжены».

У России и Молдавии есть «много вопросов, которые требуют своего обсуждения и решения», уточнил глава Минобороны РФ.