Папа римский подарил российской оперной певице частицу Туринской плащаницы

Москва, 26 июля. Известная российская оперная певица Светлана Касьян получила от папы римского Франциска в подарок частицу Туринской плащаницы.

24 июля артистка отметила день рождения. Свой праздник Светлана Касьян провела в компании высшего католического духовного лица. Франциск подарил ей торт со свечками и небольшой сверток.

После празднования оперная дива стала открывать подарки и обнаружила фрагмент Туринской плащаницы.

«У меня нет слов, я не заслуживаю такого высокого отношения к себе со стороны Папы, но осознаю всю возложенную на меня миссию», — прокомментировала Касьян, ее цитирует KP.Ru.

Певица хочет построить в Москве отдельную часовню и выставить христианскую святыню для прихожан. Туринская плащаница представляет собой полотно из льна.

Ученые считают, что на этой материи лежал снятый с креста Христос. Плащаница имеет след тела человека, возраст ткани — I век нашей эры.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путина встретился в Ватикане с папой Франциском. Глава государства вручил папе римскому икону с апостолами Петром и Павлом.