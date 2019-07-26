Галкин выложил «постельное» фото с Пугачевой

Юрмала, 26 июля. Известный юморист Максим Галкин выложил «постельное» фото со своей женой Аллой Пугачевой. На снимке пара лежит на лежаке под открытым небом, при этом Пугачева обнимает своего мужа рукой.

Подписчики Галкина в большинстве своем похвалили супругов за то, что им удалось сохранить в семье любовь и согласие, сообщает Пятый канал.

Отметим, что это уже не первый «отчет» Галкина о его отдыхе в Юрмале с женой. 23 июля артист выложил видео, на котором Пугачева и ее подруга Лайма Вайкуле отмечают закрытие фестиваля «Вайкуле. Рандеву».

Вайкуле пытается подвести итог мероприятия, при этом слово «фестиваль» дается ее не с первого раза. Объясняя свое косноязычие, Вайкуле признается, что они с Пугачевой немного выпили, но при этом ничего не ели. Пугачева в свою очередь позволила себе пьяную шутку в адрес снимающего застолье Галкина и тут же невозмутимо заметила, что «юмор ниже пояса — это модно».

Пугачева и Галкин приехали в Латвию в начале июля, чтобы отдохнуть. В настоящий момент они вместе с детьми проживают в особняке в Юрмале. В июле звездная пара посетила организованный Вайкуле фестиваль «Лайма. Рандеву», который прошел в Юрмале.

Отметим, что визит Пугачевой в Латвию сопровождался скандалом. Королева российской эстрады, отправляясь в соседнюю страну, приехала на перрон московского вокзала на личном автомобиле, что является грубым нарушением правил безопасности. После этого журналисты обратили внимание на то, что Вайкуле не встретила Пугачеву на вокзале в Риге, предположив, что певица обиделась на подругу. Однако снятое Галкиным видео демонстрирует, что никакого конфликта между артистками нет.