День ВМФ: программа мероприятий 28 июля в Петербурге и Кронштадте, посещение кораблей, салют

Федеральное агентство новостей напоминает программу основных мероприятий в День Военно-морского флота Российской Федерации, который отмечается в последнее воскресенье июля. В 2019 году праздник военных моряков состоится 28 июля.

Основные торжества в День ВМФ традиционно пройдут в Санкт-Петербурге — морской столице России, а также в Кронштадте, где состоится Главный военно-морской парад. Военно-морской парад в Петербурге традиционно принимают верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об истории праздника и его традициях можно узнать в материале Федерального агентства новостей, информация также представлена в инфографике ФАН.

Как проходят торжества в День ВМФ в российских городах, подробно рассказывает специальный сайт «Главный военно-морской парад».

Полная программа мероприятий в День ВМФ 2019 в Петербурге

09.30 — Торжественная церемония на борту крейсера «Аврора», поднятие Андреевского флага, приветствие президентскому катеру.

10.00 — Начало военно-морского парада кораблей ВМФ РФ в акватории Невы рядом с Благовещенским мостом и авиашоу, в котором принимают участие самолеты и вертолеты морской авиации России. Трансляция военно-морского парада на больших экранах на Дворцовой площади.

12.00 — 18.00 — посещение кораблей, принимавших участие в параде в Петербурге (Английская набережная, набережная Лейтенанта Шмидта).

13.00 — Большой праздничный концерт на Дворцовой площади с участием оркестра ВМФ России, иностранных военно-морских оркестров, а также Александра Розенбаума, Евгения Дятлова, Александра Скляра и группы «Ва-БанкЪ».

18.00 — Выступление на Дворцовой площади Олега Газманова и группы «Эскадрон».

20.00 — Выступление на Дворцовой площади «Хора Турецкого» и ансамбля SOPRANO Турецкого, а также акция «Народное караоке»: зрители вместе с артистами споют популярные песни, посвященные морю и флоту.

22.00 — Праздничный фейерверк.

22.30 — Главный праздничный салют с пляжа Петропавловской крепости.

Программа мероприятий в День ВМФ 2019 в Кронштадте

8.00 — 10.00 — молебен в Кронштадтском Морском соборе в честь покровителя моряков святителя Николая Чудотворца.

11.00 — 13.20 — Главный военно-морской парад в Средней (Петровской) гавани. Вход по пригласительным билетам.

14.00 — 20.00 — Посещение кораблей, принимавших участие в параде.

14.00 — Праздничный концерт в Петровском парке с участием заслуженных артистов РФ, популярных джазовых исполнителей, а также артистов петербургских музыкальных театров.

22.30 — Праздничный фейерверк на Якорной площади.

Праздничные концерты состоятся и на других площадках Петербурга и Кронштадта, а также в садах и парках. Время посещения военных кораблей может быть скорректировано в сторону увеличения. Количество городского транспорта до Кронштадта 28 июля будет увеличено.