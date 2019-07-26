Более 90 тыс. украинцев проголосовали на выборах в Раду за кандидатов-двойников

Киев, 26 июля. Более 90 тысяч украинцев проголосовали на парламентских выборах за кандидатов-двойников. Об этом сообщили сегодня в Комитете избирателей Украины.

Речь идет о политиках, которые имели которые имели одинаковые фамилии с более известными конкурентами.

«Всего за лиц, которые имели одинаковые фамилии с более известными кандидатами, проголосовали 90 878 избирателей», — говорится в сообщении комитета на его официальной странице в Facebook.

В организации также отметили, что в зависимости от округа, "двойники" получали от 0,06% до 5% голосов украинцев.

Как сообщал ранее Infox.ru, внеочередные парламентские выборы на Украине прошли 21 июля. В пятницу ЦИК Украины обработала 100% протоколов. По данным комиссии, партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16%, за ней следует «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко с 13,05% голосов​​​. Замыкает тройку лидеров «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко (8,18%).

Четвертое место получила «Европейская солидарность» пятого президента Украины Петра Порошенко (8,10%). И, наконец, на пятом месте — движение «Голос», лидером которого был избран лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. Эта политическая сила получила 5,82% голосов. Украинский политолог Алексей Якубин в комментарии телеканалу 360 заявил, что Вакарчук когда-то позиционировал как либеральный политик, но на самом деле его риторика — это в лучшем случае национал-консервативная риторика, как и у экс-президента Порошенко.

К слову, участвовали в выборах и депутат Надежда Савченко. Она установила свой личный антирекорд: за ее кандидатуру проголосовали всего человек из 200 возможных в округе. По словам экс-военной, выборы в Раду были «грязными и отвратительными» с «запугиваниями и подкупом», отмечает телеканал «Царьград».