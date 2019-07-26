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Кенсингтонский дворец отреагировал на слухи о ботоксе Кейт Миддлтон

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Кенсингтонский дворец отреагировал на слухи о ботоксе Кейт Миддлтон

Лондон, 26 июля. Кенсингтонский дворец опроверг слухи об использовании Кейт Миддлтон инъекций ботокса, сообщили СМИ.

Ранее глава клиники «Доктор Меди Спа» Мунир Сомджи опубликовал на своей странице в Instagram фотографии герцогини Кембриджской якобы до и после использования чудо-инъекций. Супруга принца Уильяма колет себе ботокс, чтобы скрыть возрастные морщинки, заявил Сомджи.

«Наша Кейт любит «детский ботокс». Обратите внимание на исчезновение мелких мимических морщин на лбу и на то, как аккуратно приподнялись ее брови», — написал специалист.

Представитель Кенсингтонского дворца в комментариях заявил, что публикация является наглой ложью, и потребовал удалить фото. В итоге врач сначала закрыл комментарии к публикации, а затем и удалил пост.

В Кенсингтонском дворце в беседе с New York Post заявили, что королевская семья никогда не поддерживала коммерческую деятельность. Таким образом он опроверг сообщение, что Кейт Миддлтон могла заработать на рекламе клиники.

В то же время менеджер по маркетингу клиники пластической хирургии Сэмми Карри отметила, что медик использовал выражение «наша Кейт», не имея в виду то, что герцогиня является их клиентом. По ее мнению, хирург подразумевал под этой фразой «Кейт Великобритании».

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Источник: New York Post
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