Россиянка попросила Путина спасти ее и детей от итальянского мужа-тирана

Рим, 26 июля. Гражданка России Екатерина Малышева обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь ей вернуться на родину из Италии. Женщина пожаловалась, что не может оставаться с мужем-тираном.

Екатерина Малышева с 2011 года живет в итальянской провинции Калабрия. Она замужем и имеет двоих детей. По словам россиянки, она регулярно подвергается домашнему насилию.

Женщина узнала только после свадьбы, что ее супруг — бывший военный. У него диагностировали тяжелую форму психоза. После рождения второго ребенка мужчина начал избивать жену, пишет News.ru.

Малышева добавила, что в такой ситуации оказываются и другие женщины, которые выходят замуж за иностранца. Как правило, родившиеся за границей дети остаются с отцом.

По закону вывезти детей из Италии возможно только при наличии разрешения супруга. А такую бумагу он никогда не подпишет. Россиянка уверена, что ее детям грозит опасность, если они будут и дальше жить с родителем.