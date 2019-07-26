Политолог рассказал, почему мировые лидеры считают Украину «страной-изгоем»

Украина навечно застряла в 90-х годах прошлого века, такое положение дел не может нравиться мировой общественности, заявил в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Плохой имидж

У Украины сложилась ужасная репутация в мире. Такое заявление сделал посол Европейского союза в стране Хью Мингарелли.

«Дело в том, что у Украины сейчас ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами вроде коррупции, коррупции и коррупции вокруг», — сказал он.

Вместе с этим Мингарелли выразил мнение, что Украина намного привлекательнее, чем «тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался». Кроме того, он назвал перечень приоритетов для новой украинской власти. В этот список входят: земельная реформа, продолжение децентрализации, рынок энергетики и реформа правоохранительных органов.

Украина застряла в 90-х

Как отметил Андрей Иванов, у Украины действительно очень плохой имидж в мире. Связано это с двумя основными моментами. Первый заключается в том, что в стане не происходит никаких значимых перемен к лучшему. Там расцветают коррупция, народное хозяйство существует на очень примитивном уровне, фактически идет постоянное разбазаривание имеющегося достояния, доставшегося еще со времен СССР. И какая бы власть там ни была, сути это не меняет.

«Очередной Майдан, вроде, дает надежду на то, что будут какие-то перемены, но потом эти иллюзии быстро растворяются. И европейцы правы, когда говорят о том, что на Украине фактически тормозятся любые позитивные реформы, а олигархическая система власти не меняется. Речь идет еще о политической незрелости украинского общества. Другие страны постсоветского пространства как-то смогли преодолеть кризисные явления, смогли сформулировать концепты национальной идеи, а вот Украина будто навечно застряла в 90-х. Склок на политическом Олимпе много, а движения в каком-то направлении нет», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, второй момент логично вытекает из первого. Незрелость политической сферы формирует и очень капризное поведение Киева на международной арене. С Украиной очень тяжело договариваться иностранным партнерам. Будь это инвестиции, газовый транзит или что-то еще. За последние пять лет добавилась еще проблема войны в Донбассе.

«С Киевом практически невозможно ни о чем договориться. Он постоянно торгуется, готов в любой момент забыть прежние договоренности, причем все это подается украинской стороной в форме какого-то бесконечного стона и нескончаемых обид. Сейчас же Украина еще и создала колоссальные проблемы в отношениях между ЕС и Россией, что никому не выгодно. При этом ценность Украины на международной арене крайне низка. Внутренний рынок мал, общество незрелое, а вот проблем от этой страны много. Давайте говорить откровенно, мировые лидеры считают Украину «страной-изгоем» и относятся к ней, как к Ирану или КНДР. Да, именно так», — добавил Андрей Иванов.

По словам эксперта, на Западе понимают, что с Россией можно договариваться, как бы ни было тяжело. Но с Украиной говорить просто невозможно, там вечно неадекватное руководство. Единственное, что отличает Украину от вышеупомянутых государств, это то, что Украина не пытается распространить свои религиозные представления на окружающих, как Иран, или не хвастается ядерным оружием, как Северная Корея.

«Но это именно очень проблемная страна, которая просто надоела всем мировым державам, соседям. При этом никто не знает, что с этим делать. Это создает дополнительную нервозность. И Запад сейчас просто взял тактику ограничения взаимодействия с Киевом. И при этом там понимают, что только Россия может взять ответственность за «братский народ», но просто боятся признаться в этом публично. Но это тоже только вопрос времени», — заключил Андрей Иванов.

Досрочные выборы в Верховную раду прошли на Украине 21 июля. Итоговая явка составила 49,84% избирателей. Отмечается, что наиболее активно голосовали жители Украины, проживающие в юго-восточных регионах.