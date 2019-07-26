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Гражданский сотрудник МИНУСКА напал на медсестру в ЦАР

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Гражданский сотрудник МИНУСКА напал на медсестру в ЦАРБуар, 26 июля. Сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике (МИНУСКА) напал на медсестру городской болььницы в Буаре. Об этом сообщает радиостанция RJDH-RCA со ссылкой на главврача городской больницы в Буаре.

По его словам, гражданский сотрудник МИНУСКА напал на медсестру в Буаре. Нападение произошло 24 июля. Других подробностей не сообщается.

Стоит отметить, что в ЦАР на протяжении многих лет продолжается гражданская война. Благодаря поддержке России и властей Судана в августе 2018 года в Хартуме состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. По итогам встречи было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения, которое стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в ЦАР. Кроме того, участники встречи подписали декларацию, которая предполагает совместную работу по примирению при содействии России, Евросоюза и международных организаций.

 

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