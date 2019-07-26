Эксперт рассказал, к кому следует обратиться украинцам с жалобой на зеленый луч из РФ

Никакой угрозы для здоровья украинских пограничников зеленый свет прожектора не представляет, заявил в интервью Федеральному агентству новостей главный редактор журнала «Арсенал отечества», военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский.

Ранее пресс-служба так называемой операции объединенных сил (ООС) в Донбассе распространила информацию о том, что со стороны корабля береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море якобы «происходит освещение катеров морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета».

«Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут» — говорится в сообщении ООС под заголовком «Провокационные действия в водах Азовского моря».

«Военные моряки часто используют прожекторы с зеленым светофильтром. И такие прожекторы безопасны для здоровья», — уверен собеседник ФАН.

По его словам, в России используются средства оптико-электронного подавления. Например, на танках Т-90. Но эти системы действуют с помощью инфракрасного излучения. Они действуют в диапазонах, в которых работают оптико-электронные средства противника.

«А все, что касается «зеленого луча», — это фантазии украинских пограничников. Однако данный вопрос не ко мне, я все же специалист по вооруженным силам, военной технике. А тут должен разбираться специалист по психиатрии», — резюмировал Виктор Мураховский.

В пресс-службе ООС заявили также, что «необычные явления» вот уже вторые сутки наблюдаются «примерно в одинаковые временные периоды — после 21.00 в Мариупольском районе Азовского моря». Сеанс «зеленого облучения» продолжается несколько минут.

Представители ООС признали, что вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано. Тем не менее были приняты некие меры по защите жизни и здоровья персонала.