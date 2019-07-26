Мать Бузовой рассказала, как ее дочь заработала больше $4 млн за год

Санкт-Петербург, 26 июля. Мать телеведущей, певицы и актрисы Ольги Бузовой рассказала, как ее дочь смогла заработать более 4 миллионов долларов за год и попасть на второе место списка самых успешных молодых звезд российского шоу-бизнеса, составленного журналом Forbes.

«Ей всегда жизнь преподносила не сахарные условия. Все было как в Спарте. <...> Она понимала, что в жизни она может надеяться только на себя. У нее это выработалось с детства», — сообщила Ирина Бузова.

При этом мать артистки отметила, что не следит за финансовыми успехами дочери. Ирина Бузова сообщила, что не обсуждает с ведущей «Дома-2» денежные вопросы или работу Ольги Бузовой. По словам женщины, у них с дочерью есть много других тем для разговоров.

«По поводу заработка, вы знаете, я не ее бухгалтер», — подчеркнула Ирина Бузова.

Кроме того, мама Бузовой даже не знала,что ее дочь оказалась в рейтинге Forbes. Женщина заявила, что не следит за подобными списками, поскольку у нее есть много других поводов, чтобы гордиться дочерью.

«Какие-то рейтинги не играют никакой роли для мамы, чтобы она гордилась своей дочкой. Я бы ее любила, даже если бы она зарабатывала меньше всех на свете», — сказала Ирина Бузова корреспонденту «Комсомольской правды — Петербург».

Ранее Ольга Бузова прокомментировала свое попадание в список Forbes. Она сообщила, что рейтинги, основанные на прибыли артиста или спортсмена, не имеют для нее особого значения.