Сирия новости 26 июля 16.30: полевой командир «Южного фронта» ССА убит в Даръа, боевики в Хаме отступили к наблюдательному пункту Турции

Сирия, 26 июля. Полевой командир «Южного фронта» ССА убит в Даръа неизвестными, боевики в Хаме укрываются у турецкого наблюдательного пункта от обстрела САА. В Идлибе ВВС Сирии наносят точеные удары по джихадистам. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: атаковали расположения радикалов на юге Идлиба и на северо-западном фронте в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами в Хаме и Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): подозревается в убийстве бывшего полевого командира «Южного фронта» в Даръа и похищении семи мирных жителей в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступили в Хаме к наблюдательному пункту турецкой армии Шир-Магар.

Провинция Алеппо

Отряд Сирийской арабской армии (САА) обстрелял укрытия радикалов в районе поселка Аль-Эйс на юге Алеппо, о чем сообщает новостной портал Masar Press Net.

ВВС Сирии нанесли с воздуха удар по опорным пунктам «умеренной оппозиции» в районе поселка Аль-Бавабия и у исследовательского института ИКАРДА, который расположен всего в 25 километрах от столицы провинции Алеппо. Сведения о потерях среди боевиков пока уточняются.

Курдский новостной канал (@PYD_Rojava) в сети Twitter, сообщил, что боевики протурецких группировок из альянса ССА продолжают свои преступления против жителей кантона Африн, похитив на севере провинции семь мирных жителей после обыска в их домах. Согласно местным источникам, после рейда в деревнях Марвания и Анкла боевики взяли в заложники семь человека и одного врача из города Африн. От семьи врача боевики уже потребовали выкуп в размере трех тысяч долларов.

Провинция Даръа

Как сообщает новостное агентства Al Masdar, в четверг был убит бывший полевой командир «Сирийской свободной армии» (ССА). Военный источник портала передал, что, неизвестные лица открыли огонь по автомобилю командира Фираса Аль-Масаламе, когда он ехал на северо-запад от столицы провинции Даръа в поселке Ядуд. Нападавшие скрылись с места преступления после убийства; они предположительно являются членами «спящей ячейки» ССА, которые не поддерживают решение о прекращении огня. Масаламе был бывшим командиром отрядов «Южного фронта» - одной из фракций ССА, действующей в Даръа до 2018 года, когда правительственная сирийская армия путём дипломатических переговоров без боя вернула контроль над провинцией.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии атакуют позиции и склады боеприпасов радикалов на подступах к городу Маарет ан-Нуман на юге провинции Идлиб, как передал новостной портал Masar Press Net. Два вылета военной авиации сирийской армии были так же совершены в район поселка Маар-Ширин, где также самолеты нанесли точечные удары по расположениям исламистов.

Согласно данным Организации Объединенной Нации, более трехсот тысяч человек покинули места боевых действий в зоне «Большого Идлиба» через гуманитарные «коридоры» на время проведения там операции против радикальных бандформирований, как передает новостной портал Orient News.

Провинция Хама

Сирийская армия обстреливает опорные пункты радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Аль-Закят и Аль-Сирмании из крупнокалиберной артиллерии, как сообщает новостной портал Baladi News. Боевики отступают к турецкому наблюдательному пункту у поселка Шир-Магар. В прошлом месяце САА была вынуждена несколько раз вести боевые действия у турецких контрольно-пропускные пунктов. Турецкие военнослужащие реагировали ответным огнем, если снаряды падали поблизости от их пунктов и обвиняли сирийцев в якобы намеренном обстреле, что усложняет для САА боевые действия в этом районе. Однако радикалы намерены и дальше использовать турков как надежное укрытие. Анкара сворачивать свои наблюдательные пункты не намерена.

ВКС РФ наносят удары по укрытиям радикалов районе поселка Аль-Латамина на севере провинции, где сосредоточены силы альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок, как передал новостной портал Step News Agecy.