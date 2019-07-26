Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Сводки из Сирии
  /  Обновлено: 

Сирия новости 26 июля 16.30: полевой командир «Южного фронта» ССА убит в Даръа, боевики в Хаме отступили к наблюдательному пункту Турции

208
0 Оставить комментарий

Сирия новости 26 июля 16.30: полевой командир «Южного фронта» ССА убит в Даръа, боевики в Хаме отступили к наблюдательному пункту Турции

Сирия, 26 июля. Полевой командир «Южного фронта» ССА убит в Даръа неизвестными, боевики в Хаме укрываются у турецкого наблюдательного пункта от обстрела САА. В Идлибе ВВС Сирии наносят точеные удары по джихадистам. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: атаковали расположения радикалов на юге Идлиба и на северо-западном фронте в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с радикалами в Хаме и Алеппо. 

«Сирийская свободная армия» (ССА): подозревается в убийстве бывшего полевого командира «Южного фронта» в Даръа и похищении семи мирных жителей в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: отступили в Хаме к наблюдательному пункту турецкой армии Шир-Магар. 

Карта боевых действий в Сирии

 

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Отряд Сирийской арабской армии (САА) обстрелял укрытия радикалов в районе поселка Аль-Эйс на юге Алеппо, о чем сообщает новостной портал Masar Press Net.

ВВС Сирии нанесли с воздуха удар по опорным пунктам «умеренной оппозиции» в районе поселка Аль-Бавабия и у исследовательского института ИКАРДА, который расположен всего в 25 километрах от столицы провинции Алеппо. Сведения о потерях среди боевиков пока уточняются.

Курдский новостной канал (@PYD_Rojava) в сети Twitter, сообщил, что боевики протурецких группировок из альянса ССА продолжают свои преступления против жителей кантона Африн, похитив на севере провинции семь мирных жителей после обыска в их домах. Согласно местным источникам, после рейда в деревнях Марвания и Анкла боевики взяли в заложники семь человека и одного врача из города Африн. От семьи врача боевики уже потребовали выкуп в размере трех тысяч долларов.

Провинция Даръа

Провинция Даръа

Как сообщает новостное агентства Al Masdar, в четверг был убит бывший полевой командир «Сирийской свободной армии» (ССА). Военный источник портала передал, что, неизвестные лица открыли огонь по автомобилю командира Фираса Аль-Масаламе, когда он ехал на северо-запад от столицы провинции Даръа в поселке Ядуд. Нападавшие скрылись с места преступления после убийства; они предположительно являются членами «спящей ячейки» ССА, которые не поддерживают решение о прекращении огня. Масаламе был бывшим командиром отрядов «Южного фронта» - одной из фракций ССА, действующей в Даръа до 2018 года, когда правительственная сирийская армия путём дипломатических переговоров без боя вернула контроль над провинцией.

Провинция Идлиб

Провинция Идлиб

ВВС Сирии атакуют позиции и склады боеприпасов радикалов на подступах к городу Маарет ан-Нуман на юге провинции Идлиб, как передал новостной портал Masar Press Net. Два вылета военной авиации сирийской армии были так же совершены в район поселка Маар-Ширин, где также самолеты нанесли точечные удары по расположениям исламистов.

Согласно данным Организации Объединенной Нации, более трехсот тысяч человек покинули места боевых действий в зоне «Большого Идлиба» через гуманитарные «коридоры» на время проведения там операции против радикальных бандформирований, как передает новостной портал Orient News.

Провинция Хама

Провинция Хама

Сирийская армия обстреливает опорные пункты радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Аль-Закят и Аль-Сирмании из крупнокалиберной артиллерии, как сообщает новостной портал Baladi News. Боевики отступают к турецкому наблюдательному пункту у поселка Шир-Магар. В прошлом месяце САА была вынуждена несколько раз вести боевые действия у турецких контрольно-пропускные пунктов. Турецкие военнослужащие реагировали ответным огнем, если снаряды падали поблизости от их пунктов и обвиняли сирийцев в якобы намеренном обстреле, что усложняет для САА боевые действия в этом районе. Однако радикалы намерены и дальше использовать турков как надежное укрытие. Анкара сворачивать свои наблюдательные пункты не намерена.

ВКС РФ наносят удары по укрытиям радикалов районе поселка Аль-Латамина на севере провинции, где сосредоточены силы альянса «Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок, как передал новостной портал Step News Agecy.  

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров