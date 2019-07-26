Депутат ГД предложил размещать «страшные картинки» на упаковках кальянного табака

Москва, 26 июля. Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил размещать на упаковках кальянного табака «страшные» картинки, как на сигаретах. Такую инициативу он озвучил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«У многих сигареты сейчас вызывают отвращение именно из-за «страшных картинок» — гнилые зубы, больные легкие и печень, новообразования. Прямо жутко становится. Мне кажется, что такой действенный метод предостережения россиян стоит распространить и на упаковки кальянного табака», — заявил Вострецов.

При этом он отметил, что сейчас данный способ потребления никотина довольно популярен.

«Молодежь покупает этот табак и курит в домашних условиях. Сама упаковка выглядит более чем привлекательно — напоминает скорее книгу, чем коробку с ядом. Еще и пишут про всякие экзотические вкусы, чтоб заинтересовать покупателей», — добавил Вострецов.

Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов также призвал не продавать такой табак лицам моложе 21 года.

«Это самый быстрый и опасный способ приобщиться к курению. Ты сам не замечаешь, как появляется зависимость: приятный аромат, дым — подростковая романтика. Начинаешь курить каждый день, а потом и на что-то посильнее переходишь», — подытожил Вострецов.

Напомним, ранее Госдума приняла в первом чтении проект о возвращении комнат для курения в российские аэропорты. Как ожидается, такой закон позволит защитить некурящих россиян от нарушителей.

Сергей Вострецов является депутатом Госдумы двух последних созывов. Он возглавляет Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ.