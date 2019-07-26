Эксперты назвали автомобили, которые удовлетворяют запросы своих владельцев

Москва, 26 июля. Западное агентство JD Power опубликовало рейтинг удовлетворенности владельцев своими автомобилями.

Эксперты опросили водителей, которые купили новые автомобили и ездили на них не более трех месяцев. Автомобилистов также спросили, что именно они хотели бы улучшить в своих машинах.

На первом месте рейтинга оказались автомобили марки Porsche – они получили 891 баллов из 1000. За ними следуют модели BMW и Genesis.

На четвертой позиции топ автомобилей, которые удовлетворяют запросы своих владельцев, находится Audi. Далее следует Volvo. Эксперты добавили, что аутсайдером рейтинга оказались машины Mitsubishi, которые набрали всего 773 балла.

Из люксовых брендов в подборку попали Infiniti (828 баллов), Acura (832 балла) и Jaguar (843) балла. Участники опроса также выбрали лучший автомобиль, на первом месте оказался Audi A7. Эту модель автомобилисты любят за удобное вождение, безопасность и комфорт.

Ранее страховщики составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России. Чаще всего угонщики покушаются на Hyundai Solaris. Второе и третье места делят Kio Rio и Kio Ceed.