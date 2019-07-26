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Эксперты назвали автомобили, которые удовлетворяют запросы своих владельцев

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Эксперты назвали автомобили, которые удовлетворяют запросы своих владельцев

Москва, 26 июля. Западное агентство JD Power опубликовало рейтинг удовлетворенности владельцев своими автомобилями.

Эксперты опросили водителей, которые купили новые автомобили и ездили на них не более трех месяцев. Автомобилистов также спросили, что именно они хотели бы улучшить в своих машинах.

На первом месте рейтинга оказались автомобили марки Porsche – они получили 891 баллов из 1000. За ними следуют модели BMW и Genesis.

Эксперты назвали автомобили, которые удовлетворяют запросы своих владельцев

На четвертой позиции топ автомобилей, которые удовлетворяют запросы своих владельцев, находится Audi. Далее следует Volvo. Эксперты добавили, что аутсайдером рейтинга оказались машины Mitsubishi, которые набрали всего 773 балла.

Из люксовых брендов в подборку попали Infiniti (828 баллов), Acura (832 балла) и Jaguar (843) балла. Участники опроса также выбрали лучший автомобиль, на первом месте оказался Audi A7. Эту модель автомобилисты любят за удобное вождение, безопасность и комфорт.

Эксперты назвали автомобили, которые удовлетворяют запросы своих владельцев

Ранее страховщики составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России. Чаще всего угонщики покушаются на Hyundai Solaris. Второе и третье места делят Kio Rio и Kio Ceed.

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