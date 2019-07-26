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Полиция письменно предупредила оппозицию о недопустимости незаконного митинга в Москве

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Полиция письменно предупредила оппозицию о недопустимости незаконного митинга в Москве

Москва, 26 июля. Полиция вручила представителям оппозиции письменные предупреждения о недопустимости проведения несогласованного митинга в Москве 27 июля, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

Призывавшим москвичей и гостей города в субботу принять участие в не согласованном органами государственной власти Москвы массовом мероприятии на Тверской улице «были вручены письменные предупреждения о недопустимости указанных действий», приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Призывы в социальных сетях распространяют скандальная «активистка» Любовь Соболь, лидер «Партии перемен» Дмитрий Гудков, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин и другие «оппозиционеры»-самовыдвиженцы. Всем им отказали в регистрации в качестве кандидата в депутаты в Мосгордуму. Причиной отказа стало значительное число недействительных подписей.

Стоит отметить, что решение Мосгоризбиркома и окружной комиссии был законно обоснован. Согласно закону, процент брака не должен превышать десяти. В подписных листах так называемых «независимых кандидатов» этот показатель был намного выше, например, у Соболь он составил почти 15%. Еще во время предвыборной кампании в одной из московских квартир была обнаружена фабрика по рисовке автографов в пользу «независимых кандидатом», в частности, Соболь.

Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после несогласованных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. Действия оппозиционеров квалифицировали по статье о «воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий». Как считает следствие, организаторы несогласованных акций проводили незаконные митинги, чтобы надавить на членов городского и окружных избиркомов Москвы.

 
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Источник: РИА Новости
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