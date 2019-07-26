Эксперт оценил заявления посла Украины о вводе иностранных войск в Донбасс

Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести представителей иностранных вооруженных формирований в ДНР и ЛНР. Таким образом, он желает реализации «хорватского сценария» властями Украины в отношении Донбасса.

Такой сценарий с привлечением миротворцев и международной администрации даст возможность решить вопрос выборов на неподконтрольной Киеву территории, рассказал дипломат в YouTube.

На текущий момент данный силовой сценарий в отношении Донбасса невозможен, считает главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад», военный эксперт Борис Рожин.

«Позиция России по этому вопросу прозрачна и заключается в том, что Украина должна выполнять минские соглашения и вести переговоры непосредственно с международными республиками. Соглашения другого рода по линии ООН, ОБСЕ или НАТО нет», — заявил Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Идея ввода миротворцев поднимается со времен президентства Петра Порошенко, и ни к чему существенному она не привела, говорит военный эксперт.

«Эти заявления являются отголоском той политики, которая проводилась при Порошенко. Насколько мне известно, этот посол является представителем старой команды, которого еще не сменили. Сейчас идет массовая замена дипломатов. С этим человеком, скорее всего, мы скоро попрощаемся, особенно после данного заявления. Такие заявления отражают предыдущий курс, пока формируется новый у администрации Зеленского», — сообщил он.

Ранее советник украинского президента Владимира Зеленского Никита Потураев сообщил, что глава государства не будет идти на уступки в отношении Крыма в обмен на урегулирование конфликта в Донбассе. На что в Крыму ответили, что мнение киевских политиков о полуострове, который не принадлежит Украине, никого не интересует.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский является противником идеи предоставления особого статуса Донбассу. Потураев также не исключил, что при определенных обстоятельствах президент Зеленский может отдать приказ о наступлении на Донбасс.

Под «хорватским сценарием» имеют в виду силовое подавление республик и «зачистку» территории от нелояльного населения. Операция «Буря» в Хорватии была проведена в 1995 году и стала самой большой этнической чисткой после Второй мировой войны.