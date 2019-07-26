Москва, 26 июля. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Арсенала» от «Нефтчи» в Лиге Европы. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он оценил итоги первого матча второго квалификационного раунда.

«Я бы не сказал, что «Арсенал» сыграл очень плохо. На мой взгляд, сказалось то, что «Нефтчи» из себя представляет темную лошадку. Мы мало что знали об этой команде. Раньше это был большой клуб. Сейчас, конечно, увидели, что они играют очень достойно. У них в составе есть хорошие легионеры, которые и сделали игру», — рассказал эксперт.

По его мнению, шансы на выход в следующий раунд турнира у команды из Азербайджана немного выше.

«Я думаю, небольшое преимущество у «Нефтчи» есть. Но «Арсеналу» повезло, что соперник не забил второй, мяч попал в штангу. Тогда ситуация была бы намного сложнее. Все, что сейчас нужно «Арсеналу» — забить один мяч и ситуация снова выровняется», — считает специалист.

Ответный матч состоится 1 августа, в четверг. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. Напомним, команда Игоря Черевченко проиграла дома «Нефтчи» со счетом 0:1.

Ранее боснийский защитник лондонского «Арсенала» Сеад Колашинац и его партнер по команде Месут Озил подверглись нападению в северном районе Лондона. На игроков «Арсенала» напали вооруженные люди на скутерах. Озил побежал за помощью в ресторан, находящийся рядом, а Колашинац вступил в драку с напавшими. Благодаря людям, которых позвал на помощь Озил, боснийцу удалось отбиться от налетчиков.

В полиции Лондона позднее сообщили, что правоохранителям поступило заявление о попытке ограбления около пяти часов вечера. Налетчики на мопедах попытались ограбить мужчину, находившегося за рулем.