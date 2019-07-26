СПЧ призвал москвичей быть благоразумными и не поддаваться на провокацию с митингом

Группа членов Совета по правам человека при президенте РФ обратилась к москвичам с просьбой не выходить на несогласованную акцию в субботу 27 июля к московской мэрии.

Сопредседатель президиума СПЧ Игорь Борисов и член Совета по правам человека Александр Брод призвали москвичей «проявить благоразумие и не поддаваться на провокационные действия организаторов незаконной акции». Они обратили внимание правоохранителей на необходимость действий «в строгом соответствии с законодательством при обеспечении общественного порядка».

Дело в том, что в случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой, полагают члены СПЧ. В соответствии с законом будут предприняты «все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан», отметили правозащитники.

Также Брод и Борисов выразили обеспокоенность в связи с возможными нарушениями действующего законодательства и общественного порядка в столице в субботний день накануне праздника Дня Военно-морского флота.

«Считаем необходимым напомнить организаторам сомнительной акции: свое несогласие с решениями избирательных комиссий они должны выражать не на площадях, а в соответствии с общепринятыми правовыми механизмами обжалования в вышестоящих комиссиях или в судах», — говорится в сообщении группы членов Совета по правам человека при президенте России.

Члены СПЧ также пообещали продолжить общественный контроль за соблюдением избирательных прав и свобод граждан.

Ранее стало известно, что скандальный блогер Алексей Навальный призвал своих сторонников выйти в эту субботу на акцию протеста к московской мэрии. Акция является несогласованной. Власти Москвы и правоохранительные органы столицы предупредили москвичей об опасности участия в данном митинге.