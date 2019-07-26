В ГД ответили ООН на заявление об эскалации ситуации из-за задержанного Украиной судна

ООН призывает Москву и Киев воздержаться от эскалации ситуации с задержанием российского танкера Службой безопасности Украины.

«Мы вновь заявляем о необходимости воздерживаться от всякого усиления действий и риторики и полностью уважать права и обязанности всех заинтересованных сторон» — сказал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что украинская сторона грубо нарушила международное законодательство, и напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский выступал за диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

«Во-первых, действия властей Украины сложно назвать иначе как пиратскими. Во-вторых, это можно охарактеризовать как захват заложников. В-третьих, захват судна был грубым нарушением норм международного права. В-четвертых, вызывает недоумение тот факт, что Зеленский выходит на нашего президента и говорит о необходимости выстраивания конструктивного диалога, в том числе по юго-востоку Украины, а в это время имеют место пиратские действия со стороны СБУ», — говорит российский политик.

По мнению российского парламентария, действия украинских политиков и правоохранительных структур совершенно не согласованы.

«Левая рука не знает, что делает правая. По-другому, как политический хаос, я не могу охарактеризовать события, происходящие на Украине», — продолжает собеседник ФАН.

Политик отметил, что в случае необходимости Россия ответит на агрессивные действия Украины.

«Наши действия будут асимметричными, потому что преступники должны понести соответствующее наказание. Подобные действия в отношении нашего государства недопустимы», — подчеркнул Юрий Швыткин.

Он выразил уверенность в том, что Киеву стоило бы сосредоточиться на решении внутренних проблем, которых на Украине уже достаточно накопилось, а также как можно скорее прекратить гражданскую войну.

«Киеву стоило бы заняться повышением уровня жизни населения и выполнением минских соглашений», — добавляет член комитета ГД по обороне.

В заключение он напомнил, как 25 ноября 2018 года три украинских корабля незаконно пересекли российскую границу, за что были задержаны вместе с экипажами. По словам законодателя, ни в коем случае нельзя проводить параллели между этим случаем и украинской провокацией

«Наши пограничные силы отреагировали на провокационные действия со стороны украинских моряков, которые грубо нарушили территориальные воды нашей страны. А в случае с Украиной имели место пиратские действия», — резюмировал Юрий Швыткин.

Коллега парламентария Сергей Железняк ранее заявлял, что Россия обратится в Совет безопасности ООН, если Украина не освободит танкер.