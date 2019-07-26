ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,25%

Москва, 26 июля. Центральный банк России снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.

При этом Банк России допускает еще одно снижение ставки на ближайшем заседании. Кроме того, ЦБ не исключает возможности снижения депозитно-кредитных ставок в будущем.

«Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий», — говорится в сообщении.

Отметим, что ЦБ констатировал замедление темпов инфляции, однако в то же время инфляционные ожидания остаются довольно высокими, а темпы роста экономики оказались ниже прогнозов.

О планируемом снижении ключевой ставки еще в начале месяца заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Правда, тогда говорилось о возможности снижения сразу на 50 базисных уровней, а не на 25. По словам Набиуллиной, предпосылок для снижения этого показателя в России сложилось больше, чем для ее повышения.

Примечательно, что в марте ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 7,76%. В пресс-релизе регулятора уточнялось, что Центробанк допускает смягчение политики и снижение ставки в текущем году.