Соболь надеется прикрыться от уголовного наказания малолетней дочерью

Москва, 26 июля. Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло считает, что за многократные нарушения закона Любовь Соболь давно пора посадить в тюрьму.

Ремесло прокомментировал очередную выходку Соболь, которая накануне в Мосгоризбиркоме устроила целую театральную постановку. Соратница блогера Алексея Навального устроила истерику, сорвала заседание комиссии, где рассматривали ее жалобу на недопуск на выборы в Мосгордуму. Когда рабочие часы ведомства истекли, главная героиня продолжила шоу в туалете: заперевшись в уборной она требовала встречи с встречи с председателем Центризбиркома России Эллой Памфиловой.

Ремесло указал на плохую игру человека, якобы объявившего голодовку. По его мнению, юрист так называемого «ФБК» вела себя в Мосгоризбиркоме очень смешно.

«Соболь — человек с высшим юридическим образованием, а принимала там различные театральные позы, показывала, как она голодает, с трудом перемещается, — констатировал он. — Хотя все понимают, что на 12-й день голодовки человек не то что по избиркомам ходить не может, он лежит и ему каждое движение дается с трудом. Ее голодовка – это посмешище сплошное».

Вывести Соболь на улицу удалось только с помощью сотрудников правоохранительных органов, которые вынесли из здания диван с дебоширкой. Там же одиозная мадам получила повестку о вызове на допрос в СК РФ. Ремесло объяснил, почему она надеется, что все ее выходки сойдут с рук.

«Причины ее смелости понятны. Она считает, что, раз у нее есть несовершеннолетний ребенок, то ей не грозит уголовное преследование, — констатировал юрист. — Между тем, я уверен, что с ней уже должен пообщаться Следственный комитет, а ее действия следует рассматривать не как административные правонарушения, а как нарушение Уголовного кодекса. И пусть после этого она объясняет своей семье, что натворила».

Член Общественной палаты напомнил, что закон для всех один, и если бы Соболь действительно хотела участвовать в выборах в Мосгордуму, она бы соблюдала все формальности, а не подделывала документы, пишет «Ньюинформ».

Соболь возмущена отказом Мосгоризбиркома зарегистрировать ее на выборы в Мосгордуму. Тем временем недопуск «независимого» кандидата обоснован законом: порог брака в ее подписных листах 14,67%. Соратница Навального не собрала необходимое количество документов и решила заполнила пробелы подделками. В одной из квартир Москвы во время предвыборной кампании была обнаружена целая «фабрика» по подделке подписей за Соболь. Среди «мертвых душ» оказались действительно умершие люди: сын покойной москвички обнаружил в списках свою мать.