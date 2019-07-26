Новак назвал дату запуска первой нитки «Турецкого потока»

Анталья, 26 июля. Первую нитку газопровода «Турецкий поток» запустят с 1 января 2020 года. Об этом сообщил глава министерства энергетики РФ Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.

Кроме того, российский министр энергетики обозначил маршрут второй нитки газопровода. Новак рассказал, что она пройдет через Болгарию, Венгрию и Сербию.

Глава министерства энергетики отметил, что сроки запуска второй нитки «Турецкого потока» зависят от реализации сопутствующей газотранспортной инфраструктуры (ГТС) европейских стран. При этом Новак сообщил, что расширение ГТС Болгарии, которое позволит принять газ из «Турецкого потока», идет в соответствии с графиком.

«Там есть соглашение между «Газпромом» и министерством энергетики Болгарии, подписана дорожная карта, реализация проекта идет в соответствии с дорожной картой», — сказал глава Минэнерго.

Напомним, «Турецкий поток» проложат от Анапского района Краснодарского края по дну Черного моря до европейской части Турции. Проект позволит повысить надежность газоснабжения Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод будет состоять из двух ниток, позволяющих перекачивать 31,5 миллиарда кубометров газа в год. С помощью первой нитки топливо будет поставляться потребителям в Турции, а по второй нитке газ пойдет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Отметим, что в Литве ранее предложили резолюцию против строительства «Турецкого потока», использовав при этом формулировки представителей США. В резолюции говорится, что газопровод якобы является «потенциальным средством политического и экономического принуждения зависимых от поставок энергоресурсов государств». Представители делегации Турции не согласились с данным мнением и заявили, что у стран есть право выбора, присоединяться к «Турецкому потоку» или нет, сообщает «Царьград».