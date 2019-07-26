Годовщина кровавых терактов ИГ* в сирийской провинции Эс-Сувейда

Год назад террористическая группировка «Исламское государство1» совершила один из последних своих крупных терактов на территории Сирии — террористы-смертники и боевики-ингимаси совершили нападение на друзские деревни в восточных районах провинции Эс-Сувейда.

25 июля 2018 года под ударом террористов ИГИЛ1 (группировка запрещена в РФ) оказались сразу восемь деревень, а также рынок в городе Эс-Сувейда. Как отмечает базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), в ходе нападений погиб 221 человек, в том числе 127 мирных жителей, еще не менее 176 получили тяжелые ранения в результате атак. Террористы врывались в дома и расстреливали их обитателей.

Несколько террористов были ликвидированы на месте, некоторые были схвачены местными жителями (в одном из таких случаев, к сожалению, боевик ИГ1 успел привести в действие «пояс шахида»). Уже вскоре правительственная армия отбила нападение и вернула под свой контроль захваченные террористами населенные пункты. Однако страдания жителей Эс-Сувейды на этом не закончились — как оказалось, боевики «Исламского государства» захватили в деревне Аш-Шабка не менее 27 заложников, женщин и детей друзского происхождения. Их следы затерялись на долгие месяцы.

Друзских заложников террористы попытались использовать для шантажа Дамаска, чтобы сорвать наступление Сирийской арабской армии на юго-западе Сирии — там САА громила боевиков присягнувшей ИГ группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид». Позже, пытаясь вырваться из «мешка» на вулканическом плато Ас-Сафа, боевики вновь шантажировали Дамаск убийством заложников.

Захваченных в Аш-Шабке женщин и детей держали на одной из баз ИГ в «зоне деконфликтации» вокруг незаконно созданной в Сирии военной базы США «Ат-Танф». Уже тогда в Минобороны РФ заявляли, что именно существование зоны вокруг «Ат-Танфа», куда закрыт доступ САА, позволяет боевикам ИГИЛ наносить внезапные удары в южной и центральной Сирии — от Дейр эз-Зора и Абу-Кемаля через Пальмиру и Аль-Карьятейн до провинций Даръа и Эс-Сувейда. На плато Ас-Сафа боевики продолжали скрываться еще долго.

Впоследствии боевики перевезли ценных заложников из зоны «Ат-Танфа», не встретив никакого сопротивления со стороны американских военных (судя по всему, те были слишком заняты вопросами создания «Новой сирийской армии» в «зоне деконфликтации» из разгромленных остатков ССА). После этого САА с помощью России удалось обнаружить и вызволить женщин и детей — они были найдены в населенном пункте Хамима в провинции Дейр-эз-Зор, их увезли за 350 километров на юго-восток из родных мест.

Как отмечают источники в социальных сетях, в настоящее время юридическая комиссия Минюста Сирии продолжает работать над документами, которые необходимы для выявления и привлечения к ответственности всех, кто причастен к этому преступлению.

В память о трагических событиях тех дней группа Derz Al Din Trade и режиссер Шариф Фараши сняла документальный фильм под названием «120 минут». Журналист Хазар Нассар брал интервью у очевидцев событий в Эс-Сувейде, были использованы архивные съемки и фото, сделанные 25 июля 2018 года. Фильм «120 минут» посвящен самым страшным моментам атаки ИГИЛ — когда жители и ополчение Эс-Сувейды пытались самостоятельно отбить нападение смертников-ингимаси.

К сожалению, о завершении борьбы с терроризмом «Исламского государства» на юго-западе Сирии говорить еще слишком рано, считает военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического агентства «Кассад» Борис Рожин. В пустыне на южной границе Сирии остается слишком много лазеек, которые позволяют боевикам пополнять человеческие ресурсы и вооружение, и главной такой «лазейкой» — а скорее столбовой дорогой для боевиков — является 55-километровая зона «Ат-Танфа».

«Ат-Танф» является одним из важных каналов проникновения боевиков на территорию Сирии — через Иорданию, — они попадают туда и уже могут связаться с боевиками ИГИЛ, которые действуют в Эс-Сувейде, на что неоднократно указывали сирийские источники. Также проникновение в этот район идет через западную границу Ирака — несмотря на то, что силы народного ополчения и шиитские формирования установили определенный режим охраны границы, граница Ирака перекрыта недостаточно плотно и боевики находят способы перевалки людей и оружия, — отмечает Борис Рожин. Периодически на юго-западе Сирии, как и в радиусе вокруг «Ат-Танфа», проводятся различные контртеррористические мероприятия, — усиление мониторинга местности, выяснение путей, по которым идет проникновение в провинцию. Кроме того, параллельно идут операции против уже выявленных групп — в восточном Хомсе, в Эс-Сувейде, а сейчас большая операция идет к югу от Дейр-эз-Зора и Меядина».

Тем не менее полностью подавить террористическую активность на юге Сирии не удается — Дамаску, Багдаду и Амману не хватает сил, чтобы полностью перекрыть границу.

«Плюс сохраняется коридор в «Ат-Танфе» — неподконтрольная сирийскому правительству автодорога, используемая для перевалки оружия и боевиков, которые могут либо мимикрировать под «умеренную оппозицию» или взаимодействовать с боевиками, которые осуществляют нападения на укрепленные пункты и нефтегазовую инфраструктуру внутри страны», — объяснил Рожин.

В результате на юге Сирии остается ситуация «прикрытого крышкой кипящего котла», из которого Воздушная разведка Сирии старается выловить «самых вкусных» боевиков. Несмотря на то, что ожесточенная фаза войны миновала, жизнь на юге Сирии остается достаточно небезопасной. Во многом, по мнению главреда центра «Кассад», это связано с самим механизмом соглашений о примирении, который позволил установить мир в провинции — боевики притворяются, что отказались от планов свергнуть Башара Асада, а разведка и армия Сирии, плюс военная полиция РФ, притворяются, что им верят.

«Нападения и так происходят достаточно регулярно, просто крупных терактов не очень много. Небольшие атаки, отдельные убийства происходят достаточно часто. Опять же, местные силы безопасности сталкиваются с определенными проблемами, поскольку значительная их часть состоит из легализовавшихся боевиков — они либо халатно исполняют свои обязанности, либо и вовсе пользуются своим легальным статусом для пособничества упорствующим группам. Там все еще требуется от сирийской контрразведки серьезная работа по фильтрации легализовавшихся боевиков и борьбе со «спящими ячейками» в Даръа, Эль-Кунейтре и на западе Эс-Сувейды, — объяснил военный эксперт. — Оценочно там может быть еще до 300—400 боевиков, находящихся на нелегальном положении в составе ячеек или прячущихся в труднодоступной местности и осуществляющих отдельные атаки. Требуется время на зачистку всей этой нечисти — быстро ликвидировать это не получится. Постепенно, как в Чечне, будут ликвидировать наиболее опасные группы, загоняя в совсем глубокое подполье тех боевиков, кто умеет конспирироваться и уходить от преследования САА и разведки Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.