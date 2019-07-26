Киев, 26 июля. Бывший участник силовой операции Киева в Донбассе заявил о том, что сражался на юго-востоке с неким «российским агрессором», за что был избит в городе Бердичеве Житомирской области.

Об инциденте рассказала Мирослава Целищева на странице сообщества «Лидер» в Facebook. Она сообщила об инциденте в Бердичеве, где блогер и «ветеран АТО» разошлись во мнениях о ситуации в Донбассе.

Украинский силовик утверждал, что сражался на юго-востоке якобы с российскими солдатами. Однако блогер опроверг его информацию.

«Какой-то блогер Артур Сороченко не согласился с бойцом, что на востоке Украины есть войска Путина, — написала Целищева в соцсети. — «Россия с нами не воюет», — заявил он».

После этого между мужчинами разгорелся конфликт, который из словесной перепалки перерос в драку. Блогер набросился на украинского силовика с кулаками и избил.

Произошедшее вызвало возмущение у радикально настроенных украинцев. Они намерены отомстить за проигравшего бой «защитника Украины». Недоброжелатели пробили возможный адрес блогера и угрожают ему расправой.

Напомним, с 2014 года на Украине продолжается гражданская война. Жители некоторых регионов Донбасса — нынешних ДНР и ЛНР — отказались признать новое руководство страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. Киев в ответ начал против силовую операцию.

На протяжении пяти лет украинские политики заявляют, что в Донбассе якобы воюют российские солдаты, хотя Москва неоднократно отвергала эти данные, поясняя, что РФ не вмешивается во внутренние дела других стран. За годы обвинений Киев так и не смог представить ни одного доказательства.