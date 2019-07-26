В Сети появилось видео «прыжка» прототипа межпланетного корабля

Вашингтон, 26 июля. Основатель компании SpaceX Илон Маск показал видео «прыжка» прототипа межпланетного корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты. Ролик он опубликовал в своем Twitter.

Сейчас прототип Starship — Starhopper — проходит вертикальные тестовые полеты. Испытания проводятся на месте будущего космодрома компании SpaceX в деревне Бока-Чика в штате Техас.

Опубликованное инженером и главой компании видео снято с дрона. На кадрах видно, как Starhopper с работающим кислородно-метановым двигателем Raptor медленно поднимается над Землей. Затем он плавно опускается обратно.

Ранее сообщалось, что прототип поднимется на 20 метров. Как объяснил сам Маск, полет прошел успешно, он в шутку добавил, что «водокачки могут летать».

Кроме того, Маск уточнил, что в скором времени планируется «прыжок» прототипа на 200 метров.

Напомним, Маск ответил русским мемом на статью об инновациях. Создатель компании SpaceX и Tesla Motors Илон Маск в очередной раз проявил симпатию к культуре России. Маск обратился к русским мемам – шуточным картинкам в российском сегменте Интернета.

Американское издание The Onion опубликовало в Twitter ссылку на публикацию, которая была посвящена культурно-технологическому фестивалю в городе Остин. Газета подчеркнула «инновационность» мероприятия. По словам журналистов, это слово за день прозвучало на фестивале 650 тысяч раз. Маск прокомментировал статью русским мемом. На фотографии изображен мужчина со стульчаком, который превратил его в стол для напитков.

Ранее Маск заявил, что в SpaceX всегда восхищались российскими технологиями. Глава компании SpaceX Илон Маск в очередной раз восхитился российскими технологиями, отвечая на поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина по случаю успешного испытания космического корабля Crew Dragon.

Кроме того, Илон Маск заговорил по-русски в Сети. В течение нескольких минут Маск ответил по-русски сразу нескольким интернет-пользователям. Один из подписчиков гендиректора SpaceX задался вопросом о том, не осваивает ли компания космос, чтобы привезти на Землю инопланетян, «которые нас поработят». Маск на русском языке спросил у него, где инопланетяне.

В той же ветке другой пользователь выдвинул версию, что инопланетяне живут под поверхностью Марса, и именно они «сломали» марсоход Opportunity, когда тот «подобрался слишком близко». На это Маск так же ответил на русском: «Вот где собака зарыта».