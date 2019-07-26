Украинцам рекомендовали защититься шапочками из фольги от «зеленого луча» из РФ

Украинские пограничники обеспокоились необычными «сеансами освещения» их катеров лучом зеленого цвета с корабля береговой охраны ФСБ России в Азовском море. Российский военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, что происходит.

По сообщению пресс-службы так называемой операции объединенных сил в Донбассе, «сеансы освещения» катеров морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета происходят последние два дня с наступлением темноты «примерно в одинаковые временные периоды - после 21.00 - в Мариупольском районе Азовского моря» и длятся по несколько минут.

Несмотря на то, что вреда здоровью экипажей украинских судов и выхода из строя их техники в результате воздействия зеленого луча не зафиксировано, «приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала», говорится в сообщении ООС под заголовком «Провокационные действия в Азовском море». Информация о необычном явлении передана военной прокуратуре Украины, Национальной полиции и Службе безопасности.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя Федеральному агентству новостей это сообщение украинской стороны, предположил, что облучение все-таки имело место быть, но не со стороны российских кораблей, и оно привело к ментальной деградации руководства и военнослужащих Украины.

«Пусть те, кто увидел опасность в бортовых огнях и прожекторах российских судов, проверятся у психиатров. Если облучение украинских военных и происходит, то это какой-то повреждающий их мозги внутренний, а не внешний процесс», — заметил Игорь Коротченко.

А пока заключения психиатра нет, российский военный эксперт посоветовал украинским пограничникам использовать такое средство защиты от «вредных российских зеленых лучей», как шапочки из фольги.