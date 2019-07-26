Политолог объяснил желание Польши пригласить Путина на годовщину освобождения Освенцима

Руководство России должно несколько раз подумать, прежде чем принимать приглашение от Польши на годовщину освобождения Освенцима. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Пригласить Россию

Власти Польши планируют пригласить президента РФ Владимира Путина на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

«На мероприятия, которые организуются музеем в Освенциме в начале будущего года, приглашение для президента Путина будет направлено, так как освобождение лагеря советскими войсками — неоспоримый факт истории», — заявил он.

Памятная дата будет отмечаться в Освенциме 27 января 2020 года.

Переписать историю

Как отметил Дмитрий Родионов, выглядит все это «польское верчение» глупо и нелепо. Освобождение лагеря советскими войсками — исторический неоспоримый факт.

«А то, что это Германия развязала Вторую мировую без сговора с Россией, как в Польше это пытаются представить — не исторический факт? Если уж рассуждать о том, как тот или иной договор повлиял на развязывание войн, то пакт Гитлера-Пилсудского, а также участие Польши в разделе Чехословакии повлияли на начало Второй мировой войны гораздо больше, чем пакт Молотова-Риббентропа. Но не могут же они сами себя не пригласить», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, приглашение Путина — скорее попытка реабилитироваться за неприглашение на 80-летие начала войны, которое выглядит просто неприличным. При этом неприглашение на 75-летие освобождения Освенцима было бы уже абсолютным «пробиванием дна». По сути, поляки ничего не теряют.

«Своей цели — продемонстрировать отношение к РФ (как самой России, так и миру) и внести вклад в процесс переписывания истории — они уже добились. Возможно, когда-нибудь и историю освобождения Освенцима перепишут, просто время еще не пришло. На сегодняшний день в процессе исторической ревизии уже сделаны гигантские шаги, иногда надо замедлить ход, чтобы сильно не перегибать палку. В Польше это чувствуют», — добавил Дмитрий Родионов.

Вопрос тут, по мнению эксперта, состоит в том, стоит ли российскому президенту принимать это приглашение. Ведь, с одной стороны, это будет выглядеть как признание навязываемой Польшей исторической мифологемы, согласно которой Россия и Освенцим освободила, но и войну развязала. По этой логике надо присутствовать или везде, или нигде, уверен политолог.

«С другой стороны — и отказ тоже может быть воспринят как признание ответственности. Выбор действительно непростой. Тем более, что это только начало масштабной кампании по переписыванию истории, в которой участвует не только Польша, и цель которой — полностью нивелировать роль нашей страны в победе в той войне. Запад и дальше будет предлагать нам подобные «вилки», ожидая от нас если не осуждения собственной истории (как это было с «катынским делом», тут они весьма преуспели), то хотя бы отстранения и равнодушного созерцания процесса внесения в нее правок», — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому польским властям пора понять, что они перегибают палку по отношению ко всем. Они успели здорово осложнить отношения с Брюсселем: дело, связанное с судебной реформой, уже привело к санкциям со стороны ЕК, к тому же между Польшей и другими странами Европы существует глубокое противоречие по вопросу с мигрантами.