День ВМФ 2019 в Петербурге и Кронштадте: парад, посещение кораблей, салют, ограничения движения

В последнее воскресенье второго летнего месяца — 28 июля 2019 года — в России отмечается знаменитый праздник моряков — День Военно-морского флота Российской Федерации (День ВМФ).

Праздник ведет свою историю от 1939 года, он был учрежден по инициативе легендарного наркома ВМФ, адмирала Советского Союза Николая Кузнецова (сейчас его имя с гордостью носит российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер).

Об истории праздника и главных мероприятиях, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Кронштадте, а также в других российских городах, читайте в материале Федерального агентства новостей. Важная информация о Дне ВМФ представлена также в инфографике ФАН.

Что ждет гостей праздника в Петербурге и Кронштадте

Жители и гости Петербурга и Кронштадта в День Военно-морского флота смогут посетить:

— боевые корабли, участвующие в параде;

— выставку вооружений и военной техники на Дворцовой площади Петербурга и в филиале парка Вооруженных сил РФ «Патриот»;

— военно-морские музеи;

— выступления военно-морских оркестров иностранных государств на Дворцовой площади, а также большой праздничный концерт;

— торжественное богослужение в Кронштадтском Морском соборе, в ходе которого состоится молитва о русском воинстве;

— праздничный фейерверк.

Программа мероприятий Дня ВМФ 2019

Праздник стартует в 9.30 на борту крейсера «Аврора» в Петербурге и на Якорной (Соборной) площади Кронштадта. Состоится торжественная церемония поднятия Андреевского флага.

С 11 до 13 часов в Петербурге на Неве и в Кронштадте в Финском заливе состоится военно-морской парад кораблей с участием морской авиации. В параде примут участие более сорока кораблей, катеров и подводных лодок. Завершающим аккордом парада станет авиашоу, в котором примут участие более сорока самолетов и вертолетов морской авиации России.

Военно-морской парад можно увидеть на больших экранах во время видеотрансляции на Дворцовой площади.

После окончания парада и до 18—20 часов военные корабли будут открыты для посещения — такова давняя флотская традиция. Корабли ВМФ будут ждать гостей в Петербурге на Английской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта и в Кронштадте у пирсов Усть-Рогатки в Средней (Петровской) гавани.

После окончания парада и до позднего вечера на Дворцовой площади Петербурга, на Якорной площади Кронштадта, на форте «Константин», в садах и парках будут проходить праздничные концерты с участием военно-морских оркестров разных стран, а также звезд классической сцены и эстрады.

В 20 часов концертную программу в Петербурге подхватит «Хор Турецкого» и ансамбль SOPRANO Турецкого.

И, наконец, грандиозное завершение Дня ВМФ 2019 — праздничный фейерверк, который в 22.30 будет запущен с пляжа Петропавловской крепости Петербурга и с Якорной площади Кронштадта.

Ограничение движения и работа транспорта

Если вы не житель Кронштадта, добраться до этого города, чтобы посмотреть военно-морской парад, можно будет только общественным транспортом, количество которого будет увеличено. Можно доехать автобусом от метро «Черная речка», «Старая деревня» и «Беговая» или на поезде от Балтийского вокзала до Ораниенбаума, а дальше специальными автобусами до форта «Константин», где будет открыта смотровая площадка.

В воскресенье, 28 июля, проезд по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) от Екатерингофки до Богатырского проспекта на время разведения мостов станет бесплатным. Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий мосты будут разведены и закрыты для транспорта с 10 до 13 часов.

В Петербурге с утра и до окончания парада будут закрыты для проезда транспорта Невский проспект от Дворцового проезда до Садовой улицы, Дворцовый проезд, Адмиралтейский проезд, Адмиралтейская и Английская набережные до Благовещенского моста и Сенатская площадь.

В праздничный день вводятся ограничения для маломерных, спортивно-парусных, прогулочных и рыболовецких судов в акватории Невы и Финского залива. Также в воскресенье для малых судов будут временно закрыты река Фонтанка (от Прачечного до Пантелеймоновского моста) и Зимняя канавка (от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста).