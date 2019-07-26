ЦИК Украины закончил подсчеты

ЦИК Украины после обработки 100% протоколов сообщил о победе партии президента страны «Слуга народа». Фракция Владимира Зеленского набрала 43,16% голосов. В парламент прошли еще четыре партии. Они набрали значительно меньше голосов, чем лидер. «Оппозиционная платформа — За жизнь» 13,05% голосов, «Батькивщина», 8,18%, «Европейская солидарность», набравшая 8,10% и «Голос» 5,82%. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич прокомментировал итоги.

«У нас есть такая надежда, и аналогичная надежда есть у народа, который голосовал. Но одно дело — надежда, другое дело — практические шаги. Практические шаги показывают, что команда Зеленского и он сам несамостоятельны; очень многое зависит от того, что диктуют националисты и кураторы из-за океана», — отмечает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич.

Не позднее четвертого августа ЦИК подведет окончательные итоги выборов. На первую сессию Верховная рада IX созыва должна собраться не позднее 9 сентября.