Партия «Слуга народа» победила после подсчета 100% голосов. События дня ФАН-ТВ

ЦИК Украины закончил подсчеты
ЦИК Украины после обработки 100% протоколов сообщил о победе партии президента страны «Слуга народа». Фракция Владимира Зеленского набрала 43,16% голосов. В парламент прошли еще четыре партии. Они набрали значительно меньше голосов, чем лидер. «Оппозиционная платформа — За жизнь» 13,05% голосов, «Батькивщина», 8,18%, «Европейская солидарность», набравшая 8,10% и «Голос» 5,82%. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич прокомментировал итоги.
«У нас есть такая надежда, и аналогичная надежда есть у народа, который голосовал. Но одно дело — надежда, другое дело — практические шаги. Практические шаги показывают, что команда Зеленского и он сам несамостоятельны; очень многое зависит от того, что диктуют националисты и кураторы из-за океана», — отмечает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич.
Не позднее четвертого августа ЦИК подведет окончательные итоги выборов. На первую сессию Верховная рада IX созыва должна собраться не позднее 9 сентября.
Позиция Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заявил, что Минск хочет строить «добрые отношения с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США».
«Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы, ни в коем случае, никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией», — подчеркнул президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава Белоруссии добавил, что Россия в трудную минуту всегда подставляла плечо. В Минске не будут косо смотреть на братское государство. Лукашенко заявил, что Минск никогда не предаст Москву.
Задержание в правительстве Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов задержаны. По словам представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, возбуждено уголовное дело в связи с их злоупотреблением должностными полномочиями. По версии следствия, на счетах бюджета Астраханской области имелись значительные средства, не требовавшие денежного займа в банке. Однако Султанов и Шведов при отсутствии реальной необходимости, взяли кредит в одном из банков на общую сумму порядка 6 млрд рублей. Кроме того, преступные действия Шведова и Султанова привели к подрыву авторитета органов муниципальной власти.
Команда задержанного СБУ корабля вернулась в РФ
Владелец танкера, задержанного СБУ в порту Измаила, рассказал о состоянии членов команды Nika Spirit. По словам представителя компании «Фос Шипинг Менеджмент», все моряки уже вернулись в Россию, они здоровы и не получили никаких травм. Сегодня стало известно, что все десять членов экипажа танкера прибыли в Краснодар. На Кубань они прилетели из Москвы. Ранее капитан судна Илья Дробязко рассказал, что украинские силовики поднялись на борт танкера в нарушение установленных норм, «без представителя от России, от консульства», хотя танкер имел все необходимые документы.