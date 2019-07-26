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Прокуратура начала расследование против Соболь и Ко за призывы пикетировать мэрию Москвы

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Прокуратура начала расследование против Соболь и Ко за призывы пикетировать мэрию Москвы

Москва, 26 июля. Прокуратура Москвы начала административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Причиной стали распространяемые ими призывы устроить 27 июля массовую акцию протеста возле мэрии столицы. В пресс-службе надзорного ведомства также предостерегли всех москвичей об опасности участия в несогласованных акциях — это нарушение законодательства, которое влечет ответственность.

 

Призывы в Сети распространяет соратница блогера Алексея Навального Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин и другие «оппозиционеры»-самовыдвиженцы. Всем им отказали по причине брака в подписных листах. Соболь однако с таким решением не согласилась и сегодня ночью устроила даже дебош в МГИК. В итоге ее вынесли вместе с диваном, на котором она собралась ночевать. После охрана Мосгоризбиркома вытряхнула из дивана всех клопов и паразитов, а Соболь пригласила на допрос в СК РФ.

Отметим, что недопуск «независимого» кандидата был законно обоснован. В ее подписных листах выявили 14,67% брака, при допустимых 10%. Кроме того, еще во время предвыборной кампании одной из московских квартир полиция обнаружена целую подпольную «фабрику» по подделке подписей за Соболь.

 

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