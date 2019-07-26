Исторические памятники Касимова разрушаются без должного внимания властей

Жители Касимова, второго по величине города Рязанской области, бьют тревогу — исторически ценные памятники культуры разрушаются и не ремонтируются. На данный момент не менее 30% объектов культурного наследия в Касимове требуют проведения противоаварийных работ, притом что ни один из 60 объектов культурного наследия до сих пор не отреставрирован полностью.

Федеральное агентство новостей решило разобраться, по какой причине не ведется работа по сохранению исторического облика города и что ждет памятники архитектуры в ближайшем будущем.

Касимов является одним из старейших городов Рязанской области, он всего на 5 лет моложе Москвы (судя по упоминаниям в летописях) и более 2 тыс. лет был центром Касимовского ханства. Город включен в число исторических поселений федерального значения как старинное русское поселение, раскинувшееся на берегу Оки, славящееся своей уникальной архитектурой, музеями и массой других культурных достопримечательностей.

До наших дней в 30,5-тысячном населенном пункте достояли 60 объектов культурного наследия, из которых 16 (без учета памятников археологии) имеют федеральный статус, 26 — региональный и 18 являются объектами культурного наследия местного значения. Также город насчитывает 128 исторически ценных градоформирующих объектов, и еще 399 таких объектов предложены к включению в предмет охраны исторического поселения.

На проблему сохранения исторических памятников обратили внимание активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Рязанской области. По их словам, исторически ценные памятники культуры никем не охраняются и не ремонтируются.

Например, среди пострадавших в результате пожара — дом Пастернака. За два года со дня пожара его так и не привели в порядок. Дом купцов Барковых, построенный в первой половине XIX века на улице Набережной и являющийся одним из старейших зданий Касимова, а также ярким примером купеческой усадьбы и одним из символов города, постепенно разрушается.

Как отмечают неравнодушные горожане, средств на его поддержание в нормальном состоянии постоянно не хватает, даже несмотря на федеральный статус объекта.

«Дома ветшают: разбиты окна, осыпается штукатурка, течет кровля. Дом Барковых не оснащен системами охраны и пожаротушения, а поскольку он является памятником деревянного зодчества, велика вероятность его поджога и утраты. Дом Пастернака также разрушается, он тоже не был законсервирован, противоаварийные мероприятия не проводились, — отметили в ОНФ. — Нами были направлены обращения в правительство Рязанской области и государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия региона с предложением разработать дорожную карту по исправлению ситуации».

К слову, среди памятников есть и такие, которые перешли в ведение частной собственности. Например, особняк Кастрова с мезонином. Сложенный из кирпича и украшенный белокаменным декором дом был сооружен по проекту выдающегося архитектора Ивана Гагина.

Усадьба Кастрова выкуплена в частную собственность и должна превратиться в комфортабельную четырехзвездочную гостиницу с рестораном, спа-комплексом и причалом для маломерных судов. При этом, как утверждает владелец памятника архитектуры, исторический облик будет полностью сохранен. Однако реставрационные работы, которые планировалось начать еще 2 года назад, тормозятся.

«Инвестор, который взялся отреставрировать объект, рассказал нам о повышенных требованиях к реализации проекта со стороны государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона. Отказывают в согласовании строительства в глубине не просматриваемого с улицы участка новых корпусов. Задним числом объектом, имеющим историческую ценность, признаются дополнительные постройки, которые на момент заключения инвестиционного контракта таковыми не являлись. Все это сдерживает проведение работ», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Государственной думы РФ Андрей Красов.

По оценкам экспертов регионального отделения ОНФ, не менее 30% объектов культурного наследия в Касимове требуют проведения противоаварийных работ. При этом ни один из 60 объектов до сих пор не отреставрирован полностью.

«По итогам рейда мы направили обращения в правительство Рязанской области и государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия региона. Мы просим разработать дорожную карту по исправлению ситуации. Понятно, что только бюджетными средствами здесь не обойтись и необходимо привлекать частные инвестиции в сохранение объектов культурного наследия. Для этого необходимы максимально бережное отношение к инвесторам, поиск разумных компромиссов и оказание максимального содействия в преодолении различных бюрократических проволочек», — заключил Красов.

В свою очередь ФАН решило узнать позицию по данному поводу у чиновников. В государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области пояснили, что согласно статьям 210 Гражданскому кодексу (ГК) РФ, статей 47.3 и 47.6 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ», «бремя содержания объектов культурного наследия, включая финансирование работ по сохранению объектов, лежит на собственниках или пользователях памятников истории и культуры».

«В этой связи средства бюджетов всех уровней целевым характером могут быть направлены на финансирование работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности соответствующего публично-правового образования», — пояснил исполняющий обязанности начальника Олег Василькин.

По его словам, в текущем году за счет средств федерального бюджета на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия — «Три корпуса торговых рядов XIX века» (I корпус) — выделено 30 млн рублей, а также на продолжение там же работ в последующий год предполагается выделение дополнительного финансирования в 99 млн рублей.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о выделении из областного бюджета 17 млн рублей. Эти средства предполагается внести в счет оплаты работ по строительству инженерных сетей торговых рядов.

«Также в Минкультуры РФ направлены заявки на выделение средств в размере 19,3 млн рублей на разработку проектной документации по сохранению татарских памятников города Касимова федерального значения: «Старая татарская мечеть (Ханская мечеть. — Прим. ред.), 1476 года», «Текие Афган-Мухаммед султана, 1616 года» (усыпальница хорезмского царевича. — Прим. ред.), «Текие Шах-Али хана (усыпальница, памятник средневековой архитектуры. — Прим. ред.), 1555 года». По предварительной информации, заявки будут одобрены и необходимое финансирование будет выделено в 2019 году», — пояснил Василькин.

Что касается средств областного финансирования, то в настоящее время проведены торги, определен победитель, с которым заключен государственный контракт на сумму 1,95 млн рублей со сроком окончания работ 1 декабря текущего года.

«Дом Барковых, 1828 года» находится в федеральной собственности. Ввиду неисполнения требований охранного обязательства собственнику в лице ТУ Росимущества в Рязанской области в 2016 году было выдано предписание об устранении допущенных нарушений, составлен протокол об административном правонарушении, — пояснил собеседник ФАН. — Впоследствии объект был передан в аренду коммерческой организации. Согласно действующему законодательству лицо, которому [объект] принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, обязано в том числе осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. В связи с истечением в 2019 году указанных в охранном обязательстве сроков разработки проектной документации по сохранению объекта культурного наследия у арендатора запрошена информация о выполнении установленных требований».

По словам и. о. начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области, с учетом полученной информации будут определены меры административно-правового воздействия к пользователю объекта культурного наследия, включая направления предложения арендодателю «досрочно расторгнуть договор аренды ввиду невыполнения требований охранного обязательства».

«Объект «Дом, в котором в 1920 году проживал русский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии, автор романа «Доктор Живаго» Борис Пастернак» находится в муниципальной собственности. В целях мер реагирования в рамах осуществления регионального надзора в области охраны объектов культурного наследия инспекция направила запрос о принятых мерах по его сохранению и государственной охране в администрацию городского округа — города Касимов», — пояснил Василькин.

Как отметил собеседник ФАН, на территории города Касимов расположены два памятника, находящихся в аварийном состоянии: объект культурного наследия местного значения «Дом Пастернака» и объект регионального значения — «Дом Кострова», по которому в настоящий момент арендатор готовит проектную документацию по его реставрации и приспособлению к современному использованию.

Однако руководитель аппарата администрации муниципального образования — городского округа города Касимов Светлана Андреева пояснила, что памятник архитектуры муниципального значения «Дом Пастернака» является многоквартирным домом, в котором все квартиры принадлежат их собственникам.