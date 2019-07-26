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Лавров обсудил с главой МИД ЮАР сотрудничество на международной арене

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Лавров обсудил с главой МИД ЮАР сотрудничество на международной арене

Рио-де-Жанейро, 26 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор провели переговоры на полях заседания глав внешнеполитических ведомств стран-участниц БРИКС, которое состоялось в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Лавров и Пандор обсудили перспективы развития партнерства России и ЮАР, при этом упор был сделан на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Обе стороны подтвердили, что заинтересованы в углублении политического диалога. Кроме того, Россия и ЮАР нацелены на эффективную координацию действий в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка), Организации Объединенных Наций (ООН), G20 и на других международных площадках.

Также ввиду предстоящего саммита «Россия — Африка», который пройдет осенью 2019 года в Сочи, Лавров и Пандор уделили особое внимание вопросам сотрудничества с государствами региона в политической, торгово-экономической областях и в сфере безопасности. Главы внешнеполитических ведомств России и ЮАР обсудили продвижение интеграционных процессов в Африке. В ходе переговоров стороны обозначили безальтернативность принципа «африканским проблемам – африканское решение» при широкой поддержке со стороны международного сообщества.

Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса приедет в Сочи, чтобы принять участие в саммите «Россия — Африка». На мероприятие южноафриканского лидера лично пригласил президент РФ Владимир Путин на полях саммита G20. При этом Путин, обращаясь к коллеге, отметил, что Россия рассчитывает на помощь ЮАР в подготовке к саммиту.

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Источник: Пресс-служба МИД РФ
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