Суд оставил Дмитрия Тарасова без денег и путешествий за границу

Москва, 26 июля. Суд постановил арестовать счета футболиста Дмитрия Тарасова и запретить спортсмену выезд за границу.

Как пишет StarHit, футболист не явился на последнее заседание по выплате алиментов бывшей супруге Оксане. Тарасов оттягивает погашение задолженности на содержание ребенка от первого брака — десятилетней Ангелины. Суд арестовал его счета и временно запретил выезд за границу.

«Дмитрий несколько раз обжаловал решение суда, который обязал его перечислить семь миллионов рублей неустойки по алиментам Оксане и дочери», — рассказал адвокат бывшей супруги Сергей Жорин.

Защитник экс-жены футболисты пояснил, что в это время долги Тарасова только растут: сумма составляет уже больше восьми миллионов рублей.

Юрист обратился к Тарасову в Twitter с вопросом: «Что дальше?» Бывший муж Ольги Бузовой старается не комментировать конфликтную ситуацию, связанную с первым браком и дочерью.

В это время уже популярная российская певица Ольга Бузова записала новую песню. Поклонники творчества звезды обратили внимание, что она последовала летнему тренду и записала новую композицию в стиле 90-х. Сама же 33-летняя артистка призналась, что по-прежнему не выбрала название для новой песни, и попросила своих фанатов помочь ей с этим.