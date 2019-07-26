Эксперт назвал способ решения газового вопроса для «Нафтогаза»

«Газпром» считает возможным продление контракта по транзиту газа с Украиной на небольшой срок, сообщает Reuters.

Согласно информации из источников агентства, в Кремле размышляют над годовым контрактом. Это необходимо, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Однако Украина заинтересована в долгосрочной 10-летней сделке, что не выгодно российской стороне.

«Нам бы подошла годовая сделка, чтобы мы набрались сил и запустили все эти «потоки» («Северный поток—2» и «Турецкий поток»)», — заявил один из собеседников Reuters.

Нынешнее руководство «Нафтогаза» отреагирует негативно на такое предложение от «Газпрома» по срокам транзита газа, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«В «Нафтогазе» целенаправленно пытаются сорвать транзит российского газа. Они каждый день публикуют информацию, что транзита не будет. Буквально вчера они опубликовали какие-то свои размышления по поводу того, как будут получать газ, когда не будет транзита. Их позицией является поиск альтернативного поставщика в этом случае», — заявил Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей.

В «Нафтогазе» полностью уверены, что транзита 1 января 2020 года не будет, хотя переговоры можно еще хоть полгода вести, говорит эксперт.

«А когда им говорят, почему вы саботируете это соглашение, они предлагают свои условия, которые заведомо невыполнимы. В эти условия входит прокачка 90 млрд кубов. Однако такого объема точно не будет. Поэтому, какой бы вариант не предложить «Нафтогазу», они все равно скажут, что он не подойдет. Это не связано с тем, что они ищут лучший вариант для себя. Они просто не намерены подписывать соглашение и работают на срыв транзита с 1 января», — сообщил он.

Единственное, на что здесь можно рассчитывать, это на смену руководства «Нафтогаза», добавляет Юшков.

«Кроме того, Европейский союз может начать активно давить на Украину и заставит их подписать какой-нибудь документ о транзите. Транзит особенно необходим на январь, февраль, март всем странам. Без транзита они сами не смогут импортировать газ, а найти какой-либо другой газ будет очень сложно. Поэтому нужно склонять «Нафтогаз» принять более конструктивную позицию», — резюмировал эксперт.

Ранее отмечалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года и после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Действие текущего контракта на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они оба идут в обход украинской территории. В Киеве считают, что на фоне этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.