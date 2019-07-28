Дамаск, 28 июля. Дамасский университет открыл три современные лаборатории связи на факультете механики и электротехники. Это обошлось в сумму более одного миллиарда сирийских фунтов. Открытие новых лабораторий прошло в сотрудничестве между министерствами связи, технологий и высшего образования, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

С помощью лаборатории цифровой оптической передачи и лаборатории общей сети передачи данных с интернет-сервером и фиксированным телефонным справочником студенты смогут легко освоить все методы коммуникации и обучения, чтобы впоследствии выйти из университета высококвалифицированными специалистами.

Руководитель департамента электроники и связи в колледже Фаваз Муфиди заявил, что эти лаборатории спроектированы с точностью и профессионализмом, отметив, что это продукт интеграции академического опыта с практическим опытом.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Он отметил, что лаборатории были оснащены мини-устройствами, аналогичными тем, что есть в Сирийской телекоммуникационной компании. Все это делалось так, чтобы студенты могли реально и практично обучаться и быть готовыми к работе в этом важном секторе, куда бы они не попали после завершения обучения.

Мохаммад Махер Канакиби, президент Университета Дамаска, отметил, что студенты и аспиранты могут воспользоваться этим оборудованием для проведения своих научных исследований и развития своих навыков, указав, что существуют организационные учебные советы, соответствующие научным вопросам, необходимым для их обучения.

На церемонии открытия присутствовал министр образования САР Бассам Башир Ибрагим, министр высшего образования и инженер по коммуникациям и технологиям Ияд Аль Хатиб.

Ранее сообщалось, что министр образования Сирии Бассам Ибрагим в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) выразил надежду на укрепление культурных связей между Россией и Сирией.