Совфед одобрил закон об упрощении выдачи разрешения на временное проживание иностранцам

Москва, 26 июля. Совет Федерации одобрил закон, упрощающий выдачу разрешения на временное проживание для иностранцев в России.

В Госдуме при рассмотрении этого закона ранее отмечали, что им смогут воспользоваться и граждане Украины, которые планируют жить и работать в РФ на протяжении достаточно длительного периода времени.

Итак, согласно документу, разрешение на временное проживание (РВП) будет выдаваться отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты. Норма будет действовать распространяться на граждан, которые родились в РФ, состоят в браке с гражданином РФ, являются участниками госпрограммы по добровольному переселению в РФ соотечественников. Правило распространяется также на беженцев, либо получивших временное убежище в РФ.

Закон сокращает срок рассмотрения заявления о выдаче РВП, устанавливая временной лимит в четыре месяца (вместо полугода). Кроме того, документ содержит пункт о предоставлении бессрочного вида на жительство. Сейчас, согласно общим правилам, он выдается только на пять лет, исключение составляют высококвалифицированные специалисты и члены их семей. Они получают его на срок действия разрешения на работу. Еще одно исключение — квалифицированные специалисты. Им дают вид на жительство на три года.

Одобренный сенаторами закон также расширяет круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения РВП. К ним относятся те, кто родился в РСФСР и имевшие в прошлом гражданство СССР, те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики, а также их прямые родственники. Получить вид на жительство в РФ могут также российские сироты, которых усыновили иностранцы.

Регламентируются также случаи, когда разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину без учета квоты правительства, а также правила выдачи РВП детям с иностранным гражданством. Они будут получать разрешение на срок РВП своих родителей или опекунов, пишет РИА Новости.