Минск, 26 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу, который заявил, что Ригу волнует углубление интеграции Минска и Москвы.

На встрече с Ринкевичем в Минске он уточнил, что Белоруссия хочет строить «добрые отношения с Западной Европой, Европой вообще, Евросоюзом, США».

«Я понимаю, что такое ЕС и Америка, но мы, ни в коем случае, никогда не станем рвать наши отношения, ни за какие деньги, с братской Россией», — подчеркнул он.

Глава Белоруссии добавил, что Россия в трудную минуту всегда подставляла плечо, в Минске не будут косо смотреть на братское государство. Лукашенко заявил, что Минск никогда не предаст Москву.

«Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают», — добавил он.

Кроме того, Лукашенко напомнил главе МИД Латвии, что Белоруссия — суверенное государство.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пояснил отношения с Россией, заметив, что жителей его страны нельзя назвать нахлебниками. Лукашенко возмущен заявлениями о том, что белорусы являются нахлебниками в отношениях с Россией. Он отметил, что, когда слышит подобные мнения, не хочет никаких союзов с РФ. Он констатировал, что Пекин дает Минску средства под 2%, а Москва — под 9%. Белорусский лидер подчеркнул, что белорусы для россиян — «не нахлебники, а родные люди».

Напомним, Минск и Москва подготовят к ноябрю 10 дорожных карт по интеграции. Они будут включать такие отрасли как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, таможня, налоги, финансы. Как уточнил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой журналистам, сейчас продолжается работа по подготовке предложений по углублению интеграции, в обсуждении этих вопросов участвуют российские и белорусские специалисты.

Кроме того, Крутой подчеркнул, что на уровне президентов двух стран обсуждение состоится во время Форума регионов в Петербурге 16–18 июля. Министр добавил, что «глобальных несогласованных вопросов на сегодняшний день на уровне экспертов нет».

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия согласовали 90% программы интеграции стран. Об этом сообщил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин после переговоров с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым.

Министерская встреча состоялась в Москве. Орешкин напомнил, что три недели назад уровень согласования Москвой и Минском программы интеграции стран был около 70%.

Напомним, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что переговоры о внедрении единой валюты в России и Белоруссии ведутся, но сейчас они на начальной стадии.