Аномальная жара во Франции побила температурный рекорд

Париж, 26 июля. Абсолютный температурный рекорд установили в 50 городах Франции, сообщили в метеорологической службе республики, пишет France Info.

25 июля в Париже зафиксировали 42,6 градуса. В коммуне Сэн-Мор-де-Фосэ температура воздуха составила 43,6 градуса, аномальная жара стояла в Бурже — 42,1 градуса.

Подобный температурный скачок в последний раз зафиксировали 16 лет назад. Жара началась во Франции в конце июня, столбики термометров поднимались выше 40 градусов.

Напомним, что аномальная жара стояла в Москве в июне. Горожане страдали от духоты, температура воздуха была на уровне 30-31 градусов.