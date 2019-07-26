Nord Stream 2 AG подала в суд иск об отмене поправок к Газовой директиве ЕС

Цуг (Швейцария), 26 июля. Компания Nord Stream 2 AG подала иск в суд Европейского союза общей юрисдикции с просьбой аннулировать поправки к Газовой директиве ЕС, которые нарушают принципы равного обращения и пропорциональности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В Nord Stream 2 AG уточнили, что речь идет о Директиве (ЕС) 2019/692. Как подчеркнули в компании, цель разработки и принятия данных поправок — создать условия, препятствующие реализации проекта «Северный поток — 2».

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что компания будет защищать свои инвестиции. Он также отметил, что поправки к Газовой директиве повредят не только «Северному потоку — 2».

«Такая очевидная дискриминация отдельного коммерческого проекта также подрывает способность внутреннего рынка ЕС привлекать инвестиции, чтобы переход к «низкоуглеродной» энергии стал реальностью», — сказал Варниг.

Кроме того, Nord Stream 2 AG продолжит отстаивать свои права с помощью отдельного арбитражного разбирательства против Евросоюза. В пресс-слжубе отметили, что эта мера обеспечит гарантии защиты инвестиций в рамках Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ). Компания напомнила, что 12 апреля 2019 года с подачи Nord Stream 2 AG был инициирован трехмесячный период консультаций, в течение которого стороны должны были достичь соглашения мирным путем. Направлять уведомление об арбитраже можно было только по истечении данного срока. 25 июня Европейская комиссия встретилась с представителями Nord Stream 2 AG, чтобы урегулировать разногласия в досудебном порядке. Однако стороны так и не смогли договориться, хотя установленные три месяца уже прошли.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» проложат по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Сторонниками проекта в Европе являются Австрия, Германия и Норвегия, заинтересованные в бесперебойных поставках недорогого российского топлива.

Против строительства «Северного потока — 2» активно выступают США, которые рассматривают европейский рынок в качестве перспективного для сбыта собственного сжиженного газа, а также Украина, где опасаются потерять доходы от транзита российского газа в Европу.