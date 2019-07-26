Спецрепортаж ФАН: почему оппозиции не будет на выборах. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей нашло неопровержимые доказательства подделки подписных листов кандидатов в депутаты Московской городской Думы Любови Соболь, Ильи Яшина, Ивана Жданова и Дмитрия Гудкова. При этом за вмешательство в выборы законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность — сразу по двум статьям. 141 статья Уголовного кодекса — за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий — влечет за собой до 4 лет лишения свободы. По 142 статье Уголовного кодекса — за фальсификацию избирательных документов — также грозит до 4 лет лагерей. Нарушения не ограничивались только подделкой. Например, фальшивые подписи за так называемого юриста ФБК фабриковали в одном из жилых домов в Пресненском районе Москвы. Работу поставили на конвейер: три человека в съемной квартире практически круглосуточно заполняли подписные листы: вносили паспортные данные москвичей, ставили за них «автографы». В результате подпольный цех накрыли полицейские. Основная масса поддельных подписей рисовалась в главном офисе Навального — на пятом этаже бизнес-центра «Омега Плаза».

Журналисты ФАН раскрыли еще одну схему, которая должна была обеспечить независимых кандидатов нужным количество подписей. Ей пользовались и Гудков, и Яшин, и Соболь. Как, впрочем, и все остальные кандидаты из ОПГ Навального. Без лишних стеснений на открытых интернет-ресурсах москвичам предлагали продать свои подписи за 500 рублей. Они осуществляли подкуп избирателей, информацию об этом можно легко найти в открытых источниках.

«Нашим законодательством предусмотрена ответственность за подделку подписей в избирательных кампаниях. Как уголовная, так и гражданская. Уголовная ответственность предусмотрена 142 статьей уголовного кодекса, а именно — частью второй. Санкция за данное преступление — до трех лет лишения свободы. В любом случае я думаю, что следствие определит наличие состава преступления», — поясняет юрист Денис Смирнов.

Федеральное агентство новостей провело эксперимент: получив подписные листы Любови Соболь от обманутых волонтеров, которые пытались собирать настоящие подписи, мы обзвонили десятки человек, чтобы удостовериться: все они понятия не имеют, что отдали свои голоса за кандидата в Мосгордуму по фамилии Соболь. Некоторые москвичи в шоке от того, что приняли участие в выдвижении оппозиционера. По имеющимся данным часть людей, за которых оставлены подписи, в июне и июле находились за пределами Москвы и Московской области.

«Мы видим, что Навальный имеет два условных срока, что является абсолютным нонсенсом. Видимо, вслед за ним Любовь Соболь тоже считает, что закон писан для всех кроме нее. По законам Российской Федерации за подделку подписей избирателей есть уголовная и административная ответственность. Если есть доказательства, значит, закон должен применяться. И какая разница, какая фамилия у этого человека? В своем стремлении дискредитировать избирательную систему России, а вслед за ней всю систему власти в России, такие как Соболь (а она — персонально) нарушили, как мне кажется, еще ряд статей законодательства Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы каждому ее действию, начиная с подделки подписей, дальше — призывы к массовым беспорядкам, сопротивление полиции, побег из РУВД, срыв работы комиссии Мосгоризбиркома, возможны и другие нарушения (я не очень внимательно следил за всем, что творит эта девушка). Каждому эпизоду ее «деятельности» должна быть дана юридическая правовая оценка. Вполне возможно, там наберется что-нибудь еще очень интересное», — подчеркнул писатель и общественный деятель Николай Стариков

Известно, что представители каждого из кандидатов ОПГ Навального повторно ходят по адресам и пытаются подкупить тех, за кого они уже нарисовали подписи. Но подкуп избирателей и конвейеры фейков — не самое страшное в их арсенале. Юрист Илья Ремесло опубликовал данные, по сути подтверждающие страсть Соболь к мертвецам: в подписных листах кандидата в Мосгордуму обнаружены автографы мертвых москвичей. Их много, и все они покоятся на разных кладбищах столицы. И за легионы нереальных мертвецов Соболь грозит вполне себе реальный срок: до четырех лет лишения свободы. Неудивительно, что несколько дней назад было заведено уголовное дело, в ходе которого кандидаты от оппозиции были допрошены, а в их жилищах были проведены обыски. ФАН просит правоохранительные органы детально изучить факты нарушения российских законов со стороны всех независимых кандидатов.